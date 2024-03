Anna Lewandowska w nowym wywiadzie otworzyła się na temat córek. Przyznała, że Klara Lewandowska to "baczna obserwatorka życia" i chociaż na co dzień nie jest rozgadana, to jak zdecyduje się zadać pytania, to Lewandowscy mają nie lada wyzwanie.

Klara dotarła do etapu, gdy zaczęła bardzo świadomie analizować popularność swoich rodziców, zwłaszcza taty. Widzimy, jak ona sama, jeszcze jako mała dziewczynka, próbuje się w tym odnaleźć - przyznała Anna Lewandowska w rozmowie z Goniec.pl.

Mama dziewczynki wspomniała, że małej Klarze udało się raz nawet wbić małą szpilę ukochanemu tacie.

Jakie są córki Anny i Roberta Lewandowskich?

W sieci rzadko można znaleźć zdjęcia, na których Anna Lewandowska pokazuje twarze córek. Lewandowscy mimo ogromnej popularności starają się zapewnić im prywatność. Okazuje się jednak, że niespełna 7-letnia Klara Lewandowska jest już na takim etapie, że zaczyna rozumieć, jak wielka jest popularność jej rodziców.

To jest największe wyzwanie dla nas jako rodziców: mieć na uwadze jej perspektywę, ewentualne obawy, towarzyszyć jej w tym, wspierać. Zdajemy sobie sprawę, że to dla niej sytuacja zastana, a przecież bardzo nieoczywista, trudna do przyswojenia dla dziecka. Był czas, gdy to wszystko ją przerażało. Szliśmy razem, a ona pytała: mamo, dlaczego, jak jesteśmy na spacerku i spędzamy razem czas, to ciągle ktoś podchodzi i prosi o zdjęcie?. Wprost komunikowała, że jej się to nie podoba. - przyznała Anna Lewandowska w rozmowie z Goniec.pl.

Instagram

Spacery to jednak nie jedyna sytuacja, kiedy dzieci Anny Lewandowskiej musiały zderzać się z popularnością rodziców:

Kiedyś Robert miał podobną sytuację. Byli gdzieś razem z Klarą, grupka osób chciała zrobić sobie z nim zdjęcia. Zauważył, że nasza córka nie czuje się komfortowo. Wtedy postawił granicę: żadnych zdjęć, autografów, gdy dzieci są z nami. To wynikało z troski, nie z braku szacunku do fanów.

Zaskakująca była jednak reakcja Klary Lewandowskiej, kiedy pewnego razu podeszła do nich grupka dzieci, a Robert Lewandowski chciał postawić granicę. Córka Lewandowskich wykazała się poruszającą empatią:

Chciał być konsekwentny, ciągle miał w głowie, jak to działa na Klarę. Ale wtedy ona nagle go poprosiła: tatuś, zobacz, te dzieci tak bardzo chcą z tobą zdjęcie, proszę, zrób to!. Robert dopytał, czy na pewno będzie się z tym dobrze czuła. Tak, tato, one tak bardzo cię uwielbiają!

Anna Lewandowska nie ukrywa, że wraz z Robertem Lewandowskim czasami martwią się o dużą wrażliwość Klary:

Czasami mój mąż się martwi: ona powinna być twardsza. Ale rozumiemy oboje: to właśnie jest część jej osobowości, jej siła i wartościowa cecha.

Instagram/annalewandowskahpba/

Klara Lewandowska o popularności Roberta Lewandowskiego

Anna Lewandowska w rozmowie z Goniec.pl poruszyła również temat tego, jak Klara Lewandowska reaguje na olbrzymią popularność ojca. Na pytanie czy "czasami lubi być córką sławnego piłkarza", Lewandowska odpowiedziała:

Powoli oswaja się z sytuacją. To nas cieszy. Kiedyś po lekcjach relacjonowała nam z przejęciem, jak koleżanka z podziwem powiedziała jej: twój tata to Robert Lewandowski!. Była dumna, powtarzała: tato, wszyscy mnie pytają o ciebie! Choć nie byłaby sobą, jakby trochę jeszcze nie poprowokowała swojego ojca…

Mała Klara pozwoliła sobie na uszczypliwość:

Podeszła do Roberta i mówi: a może ja wolę Messiego?

Instagram @_rl9 Instagram @_rl9

Anna Lewandowska o Laurze Lewandowskiej

Anna Lewandowska przyznała, że Laura Lewandowska jest przeciwieństwem swojej starszej siostrzyczki:

Laura nigdy nie milczy. Mówi bez przerwy. A jej ulubione słowo to dlaczego?. (śmiech) Nie ma chwili, by nie miała do nas jakiegoś pytania. Oczywiście cierpliwość to jak na razie nie jest jej mocna strona. Odpowiedzi oczekuje na już. Laura to wulkan energii.

Anna Lewandowska poruszyła również temat chronienia córek przed cieniami sławy rodziców. Nie ukrywa, że zamieszkanie w Barcelonie bardzo im w tym pomaga.

Jest tu inaczej niż w Monachium. Moje dzieci noszą normalne ubrania, jak każde inne dziecko, idą na lody, a jak są niegrzeczne, to lodów nie dostają, chodzą na plażę, bawią się, mogą po prostu przeżywać swoje dzieciństwo. Nie ma wokół nas aż takiej otoczki. I cieszę się bardzo z tego.

