1 z 8

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski na zakupach

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski przyłapani na zakupach! Aktorska para została sfotografowana podczas wyprawy do centrum handlowego. Możliwość zobaczenia aktorów w codziennej sytuacji to prawdziwa rzadkość. Zwykle widujemy ich perfekcyjnie wystylizowanych na ściankach i... zawsze wyglądają zjawiskowo! Czy na co dzień jest podobnie? Zobaczcie fotogalerię!

Zobacz też: Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski pierwszy raz po ślubie na salonach. Widać ich gorącą miłość?

Kasia Warnke i Piotr Stramowski uchodzą za jedną z najlepiej ubranych par w polskim show-biznesie! Czy na co dzień jest podobnie? Zobaczcie również czym jeździ stylowe małżeństwo ;)

Polecamy: Przypominamy gorącą sesję Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego, gdy jeszcze nie byli małżeństwem