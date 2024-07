1 z 5

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski na początku sierpnia wzięli cichy ślub i wyjechali w długą podróż poślubną do Grecji. Niedawno wrócili i pojawili się razem na premierze serialu "Na noże", w którym gra Stramowski. To pierwsze wyjście Kasi Warnke i Piotra Stramowskiego jako małżeństwo. Przybyli na czerwony dywan osobno, ale potem z przyjemnością pozowali razem na ściance. Piotr nie mógł utrzymać rąk i cały czas trzymał swoją świeżo upieczoną żonę w ramionach. To dopiero hot miłość! Na zdjęciach z premiery widać ich obrączki ślubne.

Zobacz także: Stramowski, Warnke, Książkiewicz i inne gwiazdy na prezentacji serialu "Na noże". Ostro i seksownie?