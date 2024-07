W październiku 2023 roku Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke oficjalnie się rozwiedli. Teraz aktor skupia się na swojej nowej miłości, którą poznał na planie jednego z filmów. Ostatnio para ogłosiła, że zamieszkała razem, a teraz ponownie zaskoczyli wspaniałą nowiną. Fani mogą być zaskoczeni!

Piotr Stramowski największą popularność zdobył po tym, jak zaczął grać w filmach Patryka Vegi. Jego była żona Katarzyna Warnke również pojawiała się w produkcjach znanego reżysera. Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke doczekali się córeczki o imieniu Helena, jednak związek aktorskiej pary nie przetrwał próby czasu. W 2023 roku para rozwiodła się, a aktor układa sobie życie u boku Natalii Krakowskiej. Zakochani chwalą się swoim szczęściem w mediach społecznościowych, ale rzadko kiedy można ich zobaczyć razem na salonach. Ostatnio Piotr Stramowski oznajmił, że zamieszkał ze swoją miłością, co jest kolejnym etapem w ich związku. Teraz para postanowiła podzielić się kolejną radosną nowiną.

Aktor znalazł swoją miłość na planie filmu "Fighter", gdzie Natalia Krakowska była odpowiedzialna za scenografię. Ich miłość kwitnie do dziś, a teraz gwiazdor poinformował o kolejnych wielkich planach zawodowych, które ma zrealizować ze swoją druga połówką. Okazuje się, że para planuje stworzyć swój własny podcast.

Piotr Stramowski nie chciał jednak zdradzać szczegółów nowego projektu. Aktor dodał, że jak na razie to jest tylko pomysł.

Nie chcę mówić o tym bez Natalii, bo to nasz wspólny projekt. Będziemy gadać o tym razem. Na razie jeszcze jest to nierozpoczęte. Nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. (...) Mamy pewne założenia, chcemy otwierać ludzi, rozmawiać o pragnieniach, o tym, co w nas drzemie. Złamać stereotypy tego, czym jesteśmy na co dzień

— dodał aktor.