Torebka wieczorowa powinna być niewielka i dopasowana kolorystycznie do stroju. Może ozdobić lub złagodzić stylizację. Dobrze, aby miała odczepiany pasek bądź łańcuszek.

Torebkę wieczorową najlepiej dobrać do sukienki. Prosta i stonowana będzie wyglądać doskonale z bogato zdobionym puzderkiem. Wyrazisty, mocno dekoracyjny strój lepiej komponuje się natomiast z prostą kopertówką.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze torebki wieczorowej?

Elementy, które są istotne przy wyborze torebki na wieczór to:

wielkość: wystarczy, by zmieściła kartę płatniczą, niewielką ilość gotówki, telefon, chusteczki, a także najważniejsze dokumenty i puder oraz pomadkę;

pasek lub łańcuszek – może być odczepiany; czasem mamy możliwość trzymania torebki w ręce, innym razem np. na imprezie w klubie lepiej mieć ją cały czas przy sobie;

kolor – torebka nie musi wcale pasować kolorystycznie do butów, jak sądzono jeszcze kilka lat temu, puzderko lub kopertówkę najlepiej dopasować do dodatków (biżuterii, paska, ozdoby do włosów, a nawet lakieru do paznokci) lub sukienki.

Torebki wieczorowe – kopertówki

Kopertówki zaczęły być popularne w latach 40. XX wieku. Od tej pory towarzyszą kobietom przy wielu okazjach. Mają kształt płaskiego prostokąta, można je trzymać w dłoni bądź zawiesić na ramieniu na przymocowanym pasku lub łańcuszku. Mieszczą tylko niezbędne przedmioty. Kopertówki mogą stanowić bazę, do której dopasujemy resztę stroju na eleganckie przyjęcie lub imprezę karnawałową. Najczęściej wybierane modele tych torebek są wykonane z błyszczącej skóry.

Jak dopasować kopertówkę do stroju?

Torebka kopertowa i suknia w różnych odcieniach tego samego koloru to ciekawe połączenie. Natomiast, prosta czarna kopertówka bez zdobień będzie pasowała do wielu stylizacji. Warto mieć ją w swojej szafie. Połączenie kolorowej torebki i sukienki w kontrastowej barwie będzie wyglądało intrygująco. Najlepiej wybrać je wtedy, kiedy chcemy zwrócić na siebie uwagę.

Torebka wieczorowa – puzderko

Puzderko to niewielka torebka przypominająca ozdobne pudełeczko. Bywa też nazywana mydelniczką. Zazwyczaj jest bogato zdobiona, np. nitami, piórkami lub kryształkami. Błyszcząca torebka puzderko to idealny wybór na wieczorne wyjście: jest funkcjonalna i przykuwająca wzrok. Mieści najważniejsze przedmioty, ma kształt prostopadłościanu, dlatego można do niej włożyć nieco więcej drobiazgów niż do kopertówki.