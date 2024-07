Marzysz o zdrowych i silnych włosach jak z reklamy, ale nie wiesz, jak zadbać o prawidłową pielęgnację? Masz wrażenie, że wszyscy wokół ciebie świetnie sobie z tym radzą, tylko dla ciebie to „czarna magia”? Nie załamuj się, nie mów, że nie ma dla ciebie ratunku. Gwarantujemy, że to nieprawda!

Tysiące rozwiązań w jednym miejscu

Nie musisz nic wiedzieć o świadomej pielęgnacji włosów. Teraz wszystko, czego potrzebujesz, żeby zadbać o kosmyki i skórę głowy (niezależnie od tego, z jakimi problemami się mierzysz) znajduje się w jednym miejscu – w twoim telefonie. Odkryj nową, innowacyjną (bo pierwszą taką na polskim rynku beauty) aplikację OnlyBio Stories, która poprowadzi cię za rękę krok po kroku. Dzięki niej zyskasz dostęp do indywidualnie dopasowanego planu oraz artykułów i filmików instruktażowych. W końcu każda z nas jest inna i to, co u koleżanki daje świetne efekty, u nas może nie zdać egzaminu.

Spersonalizowany plan zawiera dokładny opis każdego dnia, instrukcję wykonania każdego rytuału, a także listę produktów potrzebnych do pielęgnacji, z możliwością dodania swoich ulubionych kosmetyków. Nic nie pojawia się tutaj przypadkowo. Nie martw się jeśli jesteś zabiegana. To ty decydujesz, ile czasu jesteś w stanie poświęcić na codzienną pielęgnację. W każdej chwili możesz też stworzyć nowy plan. Pamiętaj, że to ma być dla ciebie dobra zabawa, a nie kolejny, przykry obowiązek.

Narzędzie jest elastyczne i najczęściej rekomenduje więcej niż jeden produkt. Jeśli pierwszy z nich się nie sprawdzi, będziesz miała do wyboru jeszcze kilka innych opcji. Jak przekonują eksperci marki, najważniejsze jest obserwowanie swoich włosów i ich potrzeb. Te mogą zmieniać się np. w zależności od fazy cyklu, pogody czy sytuacji życiowej (stres i zabieganie nie są ich sprzymierzeńcami).

Zawsze możesz mieć ją przy sobie

Z OnlyBio Stories dowiesz się m.in. jak prawidłowo olejować włosy, jak myć je metodą OMO, ale też jak uratować spalone kosmyki albo zapobiec ich przesuszaniu. Rozwiejesz wątpliwości, jaką wybrać odżywkę do niesfornych loków (żeby wydobyć ich skręt) czy peeling do skóry głowy (jeśli np. masz wrażenie, że twoje włosy rosną zbyt wolno). Otrzymasz potężny zastrzyk wiedzy, niezależnie od tego, czy znasz podstawy dotyczące pielęgnacji, czy masz w tym temacie już pewne doświadczenie.

Co ważne, możesz dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi użytkowniczkami. Wysyłaj zdjęcia i filmiki z włosowymi historiami. Pokaż, jak wygląda twoja świadoma pielęgnacja i zainspiruj inne dziewczyny!

Plan pielęgnacyjny dopasowany do potrzeb twoich włosów i skóry głowy zapewni ci spektakularne efekty. Aplikacja OnlyBio Stories jest dostępna dla wszystkich tak samo, jak wymarzony efekt tafli, odżywione, nawilżone kosmyki, bez rozdwojonych końcówek. To wygodne narzędzie zawsze możesz mieć przy sobie. Dzięki niemu nie zapomnisz już, co kiedy stosujesz.

To takie proste. Przekonaj się sama!

Aplikację pobierzesz za darmo w Google Play oraz App Store.

