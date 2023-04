Gala Mrs. Poland International: Ida Nowakowska w wieczorowej kreacji, ale to była gwiazda "M jak miłość" skradła show

Ida Nowakowska to jedna z największych gwiazd TVP, a widzowie uwielbiają oglądać ją w każdej roli - prowadzącej, jurorki, a prywatnie: mamy i żony. Trzeba przyznać, że w sprawach rodzinnych i domowych tancerka odnajduje się naprawdę świetnie. Po urodzeniu synka szybko wróciła do pracy, czym zdziwiła wiele swoich fanek. Jak się okazało, Ida Nowakowska nie tylko wróciła do "Pytania na śniadanie" , ale również musiała przygotować się do prowadzenia kolejnego programu - "You Can Dance - Nowa generacja" . Taneczne show pojawi się na antenie TVP już jesienią, a w środę dziennikarze i fotoreporterzy zwiedzali nowe studio programu. Na ściance oczywiście nie mogło zabraknąć jego największych twarzy, jednak to Ida Nowakowska przyćmiła wszystkich swoim wyglądem. Czy to jednak aby na pewno dobrze? Zobacz także: Ida Nowakowska pokazała płaski i umięśniony brzuch zaledwie miesiąc po porodzie! Jak ona to robi? Ida Nowakowska w kontrowersyjnej stylizacji na ściance "You Can Dance" Ida Nowakowska nigdy nie bała się odważnych połączeń, a kiedy pojawiała się na ściankach, jej stylizacje nierzadko wzbudzały zainteresowanie fotoreporterów. Teraz, kiedy gwiazda jeździ z castingu na casting programu "You Can Dance - Nowa Generacja", w jej garderobie ponownie zagościły rzucające się w oczy stroje. Jednak jej look na spotkaniu prasowym talent show dla dzieci przebił wszystko! Ulubienica widzów przesadziła? Ida Nowakowska pojawiła się na ściance w szerokich czarnych spodniach, czarnych botkach i zaskakującej górze. Prowadząca "You Can Dance - Nowa Generacja" wybrała kolorową patchworkową, asymetryczną tunikę z jednym, poszarpanym rękawem i z odważnie wyciętymi plecami. Ta kreacja z pewnością sprawdziłaby się na tanecznej scenie,...