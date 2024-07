Suknie wieczorowe zakłada się na ważne uroczystości. Jeżeli już wybrałaś suknię wizytową, zwróć uwagę, aby nie przesadzić z dodatkami, ponieważ kreacje wieczorowe są często bardzo dekoracyjne same w sobie.

Narzutka na suknie wieczorowe

Do większości sukni wizytowych pasuje peleryna oraz bolerko. W zimie możesz założyć etolę – naturalne lub ekologiczne futerko. Klasycznym rozwiązaniem jest wybranie marynarki – ale sięgającej nie dalej niż do talii. Kolor i krój powinnaś jednak dopasować do konkretnej sukni, bo nie ma czegoś takiego jak uniwersalna narzutka.

Biżuteria do sukni wieczorowych

Jeśli suknia wizytowa, którą zamierzasz założyć ma prosty krój i pozbawiona jest dekoracji, możesz kupić do niej wyrazisty naszyjnik lub np. kolię czy diadem. Suknia typu syrena (dół w kształcie ogona syreny, bez ramiączek i rękawów) pięknie wygląda z długimi kolczykami. Jeżeli jednak sukienka wieczorowa zdobiona jest chociażby cekinami czy brokatem, zrezygnuj z biżuterii. Najlepiej będzie, jeśli sama skomponujesz dodatki – komplety biżuterii są już passe.

Buty i torebka a suknia wizytowa

Buty na wysokim obcasie optycznie wydłużą nogi. Najlepszy efekt daje obuwie w kolorze cielistym. Szpilki i sandały królują na salonach nawet zimą – jeśli oczywiście przyjęcie odbywa się w pomieszczeniu. Zakup butów w takim samym kolorze jak torebka nie należy już do udanych stylizacji. Mile widziane są kolory kontrastowe. Styliści polecają łączenie ciemnych barw z jaskrawymi, jeśli np. masz czarną suknię, możesz dobrać do niej intensywnie różową czy cytrynową torebkę. Torebka do sukni wieczorowej powinna być nieduża – najmodniejsze przypominają mydelniczki. Możesz również zdecydować się na kopertówkę lub niewielki kuferek.

