"Rolnik szuka żony": Małgosia Borysewicz w dopasowanej sukience. Podobną znajdziecie w Sinsay za 30 zł!

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nowym przedsięwzięciem, nad którym razem z mężem, pracowała już od kilku miesięcy. Wygląda na to, że w życiu rolników szykują się ważne zmiany, o których uczestniczka hitu TVP postanowiła poinformować swoich fanów! Pod postem pojawiły się gratulacje i wiele ciepłych słów dla tej pary. Zobaczcie, co takiego szykują Małgosia i Paweł Borysewicz! Zobacz także: Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" w sesji świątecznej. Co za zmiana! "Rolnik szuka żony": Małgosia i Paweł Borysewicz mają powody do radości! Szykują się wielkie zmiany w ich życiu Małgorzata i Paweł Borysewicz już od kilku lat tworzą zgrane i szczęśliwe małżeństwo. Para, która poznała się na planie programu "Rolnik szuka żony" szybko skradła serca fanów hitu TVP i do tej pory cieszy się ogromną popularnością. Wielbiciele tej dwójki mogą śledzić ich losy, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Małgosia Borysewicz jest bardzo aktywna na swoim Instagramie, dzięki czemu na bieżąco dowiadujemy się, co słychać u tej uroczej rodzinki. Wygląda na to, że ten rok jest dla małżeństwa naprawdę przełomowy. Niedawno para po raz drugi została rodzicami, a teraz w ich życiu szykują się kolejne zmiany! Właśnie na Instagramie rolniczki pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy, jak jej mąż przegląda... plany budowy. Nie chodzi jednak o budowę nowego domu - wygląda na to, że Małgosia i Paweł planują rozbudować i unowocześnić swoje gospodarstwo! Mało o tym projekcie mówiliśmy, w sumie mało też mówić w chwili obecnej będziemy 😁 bo to kartki papieru, nad którymi pracowaliśmy cierpliwie całe wakacje. [...] Realizacja - choć przed nami jeszcze spokojne przygotowanie do...