"Hotel Paradise 3": Luiza w obłędnej wieczorowej kreacji. Kupiła ją w Sinsay za 39 zł!

Pierwszy odcinek 3. edycji " Hotelu Paradise " zbliżą się wielkimi krokami, bowiem premiera już 22 lutego! Do tej pory poznaliśmy już Marcina "Groszka" Grajoszka , Basię Pędlowską , Bogusię Brzezińską , Krystiana Feretti , Kornelię Głaszcz i Dawida Susickiego . Teraz czas na kolejne dwa nazwiska! Do ekipy "Hotelu Paradise 3" dołączają także Luiza Benzouaoua i Simon Price! Poznajcie ich! Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Klaudia El Dursi zdradziła, kto odpadnie z show! Niechcący wymsknęło jej się za dużo?! Luiza Benzouaoua w "Hotelu Paradise 3" Luiza Benzouaoua z "Hotelu Paradise 3" jest pół Algierką, pół Polką. Jest modelką. Na swoim koncie ma pokazy w Berlinie, Mediolanie czy we Lwowie oraz wydarzenia modowe na terenie Polski. Na co dzień razem z mamą prowadzi butik z ubraniami plus size. Ma za sobą już jeden telewizyjny debiut, ponieważ pojawiła się w 7. edycji "Top Model". Była uczestniczką siódmej edycji „Top Model”. Na swoim koncie ma także sukcesy w wielu innych konkursach dla modelek. Uwielbia tańczyć i kocha kino. O swoich talentach mówi w ten oto sposób: „jeśli gadatliwość jest talentem to zdecydowanie taki posiadam, nie znam drugiej takiej osoby która od rana do wieczora potrafiłaby wciąż gadać, nawet jeśli jest sama”. - czytamy w informacji prasowej Jaki jest jej ideał mężczyzny? Nie zakochuje się szybko, ale łatwo ją oczarować i zwrócić jej uwagę. Jest długodystansowcem. Jej ideał to wysoki, wysportowany mężczyzna, z poczuciem humoru, wyluzowany i kompromisowy, lubiący się wygłupiać, ale z drugiej strony stanowczy i konkretny. Czy któryś z panów ją oczaruje? To się okaże już za kilka dni! Będziecie oglądać "Hotel...