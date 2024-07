1 z 9

Gwiazdy coraz chętniej pokazują się w t-shircie z napisem We should all be feminists - pokazany kilka miesięcy temu teraz został okrzyknięty hitem sezonu! Zaprojektowana przed dom mody Dior koszulka kosztuje niemal 3000 zł! Pomimo tak wysokiej ceny coraz więcej gwiazd, modelek i blogerek coraz częściej pokazuje się w t-shircie z feministycznym przesłaniem. W tym... Doda! Gwiazda pokazała się w takiej koszulce na prezentacji ramówki Polsatu. WIĘCEJ ZDJĘĆ!

Podobają ci się minimalistyczne t-shirty z napisami? Przychodzimy z pomocą! ;) Zebraliśmy tańsze wersje stylowych koszulek w polskich sieciówkach - wszystkie znajdziecie w naszej galerii!

Zobacz też: Teraz możesz kupić biżuterię Dior dla... dzieci! To pierwsza taka kolekcja w historii - zobacz!