Katarzyna Cichopek właśnie rozwija się zawodowo w nowych projektach - widzowie mogą oglądać ją m.in. w "Halo tu Polsat" oraz "Moja mama i twój tata". Na tym jednak nie koniec nowości! Prezenterka postanowiła odświeżyć nieco również swoje kanały social media i właśnie zaserwowała fanom coś, czego jeszcze nie było! Będzie nowy viral?

Katarzyna Cichopek oceniła swój styl z przeszłości

Takiego wyznania po Katarzynie Cichopek nie spodziewał się nikt! Prezenterka słynie ze swojego zamiłowania do mody, a fani co rusz mogą obserwować ją w nowych stylizacjach i odsłonach - nie tylko w telewizji, ale również na co dzień. Ostatnio paparazzi "przyłapali" Katarzynę Cichopek w looku za niemal 7 tysięcy złotych - i nie była to jedyna taka okazja!

Tym razem jednak prezenterka i aktorka postanowiła zabrać fanów w podróż po jej wyborach modowych sprzed lat. Rozpoczęła film z przymrużeniem oka i od razu dała do zrozumienia, że warto oglądać dalej:

Nie wiem, czy wiecie, ale od zawsze byłam ikoną mody i dzisiaj będę oceniać swoje stare stylizacje - zapowiedziała z błyskiem w oku Katarzyna Cichopek.

Katarzyna Cichopek "retrospekcję" modową rozpoczęła z przytupem: pokazała fanom swój look z okresu ciąży: sukienka, którą założyła gwiazda, miała za zadanie maskować ciążowy brzuszek. Wyszło jednak nieco inaczej...

Stylizacja numer jeden. Niektórzy nazwali mnie ''Fioną ze Shreka'', byłam w ósmym, a może dziewiątym miesiącu ciąży i zależało mi na tym, by nie podkreślać brzucha - opowiadała Cichopek z wyraźnym ''zażenowaniem'' na twarzy.

Fani od razu licznie komentowali wpis Katarzyny Cichopek. Pojawiły się komplementy, ale również podziw wobec dystansu, jaki gwiazda ma do siebie - szczególnie w kontekście przeszłości:

Im starsza, tym lepiej wygląda

Jesteś świetna. Najważniejsze to starać się mieć dystans do siebie

Miło się Ciebie słucha, a stylizacje, kto z nas takich nie ma

Piękni ludzie we wszystkim dobrze wyglądają nawet jeżeli stylówka nie jest idealna

Zobaczcie kilka dawnych stylizacji Katarzyny Cichopek, które zebraliśmy w naszej galerii!

