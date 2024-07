1 z 11

Świąteczne swetry z reniferem to już klasyka - w tym roku na prezent wybierz bardziej oryginalny motyw! Sieciówki takie jak Reserved, H&M, New Look czy Sinsay, a także sklepy internetowe oferują bogaty wybór ciekawych wzorów.

Zobacz: WYPRZEDAŻE wystartowały! Gdzie i kiedy zaczynają się przeceny zimowej kolekcji w sieciówkach? LISTA

Pizza? Mops? Motyw ze Star Wars, a może specjalna edycja swetra z nazwą zespołu - dla fana mocniejszego grania? Zobacz naszą galerię - i zagłosuj na najbardziej kiczowaty świąteczny sweter roku! ;)

Polecamy: Prezent na Mikołajki kup na WYPRZEDAŻY! Upominki last minute z H&M dla niej, dla niego i dla dziecka

Zobacz też inne pomysły na sprawdzone prezenty - dla niej, dla niego i dla dziecka!