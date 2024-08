Fani Gwiezdnych wojen, trzymajcie się mocno, bo nadchodzi wielka wiadomość!

Wyczekiwana produkcja „Star Wars: Skeleton Crew” już niedługo pojawi się w streamingu. Pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu, a także konkretna data premiery serialu.

Disney+ potwierdził, że „Star Wars: Skeleton Crew” będzie miał premierę już we wtorek, 3 grudnia 2024 roku. To może być spore zaskoczenie dla fanów. Wielu z nich sądziło, że seria z Jude’em Law pojawi się dopiero w następnym roku.

W opisywanej jako seria o dojrzewaniu produkcji Jude Law wciela się w rolę Joda Na Nawooda. Na łamach „People” powiedział, że uniwersum Gwiezdnych wojen to „zabawne miejsce”.

Dodał: „I są świetne odniesienia do starych filmów oraz poprzednich serii. Jest dużo oryginalności i mam nadzieję, że to przyniesie radość tym, którzy to oglądają”.

O czym jest "Star Wars: Skeleton Crew"?

Law gra w serialu razem z młodymi aktorami. Na planie towarzyszą mu Ravi Cabot-Conyers (Wim), Kyriaa Kratter (KB), Robert Timothy Smith (Neel) oraz Ryan Kiera Armstrong (Fern), których można zobaczyć na poniższym zdjęciu.

Chociaż szczegóły serii są trzymane w tajemnicy, „Skeleton Crew” opowiada o czwórce dzieci, które dokonują tajemniczego odkrycia na swojej pozornie bezpiecznej planecie i gubią się w dziwnej i niebezpiecznej galaktyce”.

„Odnalezienie drogi do domu, spotkanie nieoczekiwanych sojuszników i wrogów będzie większą przygodą, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali”.

„Miałem wspaniały czas, pracując ze wszystkimi zaangażowanymi”, powiedział Law o pracy z innymi gwiazdami na planie. „Ta czwórka, z którą pracowałem bardzo blisko, była po prostu świetna i zabawna. Wszyscy byli niesamowicie profesjonalni i jestem ogromnie dumny, że mogę być częścią ich ekipy”.

Fani powinni wypatrywać mrugnięć okiem ze strony reżysera: „Jeżeli przyjrzycie się uważnie, mamy trochę Gwiezdnych wojen, sięgających do oryginalnych filmów”.

„Wychodzi im to tak dobrze. To jedna z radości tego uniwersum dla tych, którzy wiedzą, że zawsze są ukryte małe detale, mrugnięcia okiem, które najwięksi fani mogą dostrzec i docenić”, dodał.

Twórca serii Johnt Watts potwierdził to i zapowiedział, że w całej serii można znaleźć sporo mrugnięć okiem w kierunku największych fanów uniwersum Gwiezdnych wojen.

„Nie mogę się doczekać”, powiedział Watts. „Mam na myśli, że nawet w pierwszym odcinku są naprawdę, naprawdę świetne odniesienia, które niektórzy fani natychmiast wychwycą”, dodał.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.