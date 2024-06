Serial "Reniferek" dostępny w serwisie Netflix opowiada mrożącą krew w żyłach historię opartą na prawdziwych przeżyciach aktora i komika Richarda Gadda. Jessica Gunning, odtwórczyni roli stalkerki Marthy, skupiła na sobie uwagę wszystkich nie tylko rolą szokującej niektórych postaci, ale również niedawnym coming outem! Kim jest aktorka i jak wygląda jej życie zawodowe i prywatne?

Kim jest Jessica Gunning?

Jessica Gunning to aktorka, która na przestrzeni lat wystąpiła w wielu programach telewizyjnych, w szczególności w "The Outlaws" Stephena Merchanta. Znana jest także z ról filmowych, a obecnie występuje w hitowym serialu Netflixa "Reniferek" u boku Richarda Gadda.

Gunning urodziła się w Holmfirth w zachodnim Yorkshire, ma więc imponujący szkocki akcent, co czyni jej postać wyjątkowo charakterystyczną.

Ile lat ma Jessica Gunning?

Gunning ma 38 lat. Urodziła się 1 stycznia 1986 r.

Jessica Gunning dokonała coming outu

Choć serialowa Martha z "Reniferka" jest zainteresowana głównym bohaterem płci męskiej, w rzeczywistości Jessica Gunning właśnie dołączyła do społeczności LGBT+. W ostatnim wywiadzie mówi wprost o swojej orientacji i o tym, że jest lesbijką:

Pierwszego coming outu, przed rodziną i bliskimi, dokonałam w listopadzie 2022 roku. To był dla mnie przełomowy moment. Całe życie byłam otoczona osobami LGBT+, wszyscy moi przyjaciele są nieheteronormatywni, więc mój późny coming out nie wynikał z obawy czy represji. Potrzebowałam czasu, żeby zrozumieć, że ja też jestem częścią tęczowej społeczności. Gdy w końcu znalazłam właściwe słowo, wszystko nabrało sensu. Jestem lesbijką i tyle - przekazała Jessica Gunning w podcaście ''Reign with Josh Smith''.

W czym wcześniej zagrała Jessica Gunning?

Przed "Reniferkiem" Gunning była najbardziej znana z roli kuratorki Diany w serialu BBC "The Outlaws". Inne produkcje, w których zagrała Gunning to: "What Remains", "Prime Suspect 1973", "Fortitude", "Inside No. 9", "Law & Order: UK" i "Back".

Gunning znana jest także z występów teatralnych w produkcjach takich jak "Much Ado About Nothing" i "When We Have Sufficiently Tortured Each Other", w których zagrała u boku Cate Blanchett w londyńskim National Theatre.

Co Jessica Gunning powiedziała o Marcie z „Reniferka”?

Ws. roli w "Reniferku" aktorka ma jednoznaczne stanowisko:

Nawet gdy były dni, w których mnie nie było (na planie - przyp. red.), myślałam o Marcie i tej historii, chcąc po prostu dać z siebie wszystko, co w mojej mocy. Pod tym względem tak naprawdę nie pożegnałam się z tą postacią aż do zakończenia zdjęć - wyjawiła Jessica.

Aktorka podsumowała swoją relację z serialową Marthą przyznając, że nie było jej łatwo rozstać się z rolą:

Kiedy wykonujesz taką pracę, to są długie godziny, a ty tam jesteś i jesteś w tym. Wszyscy byli w to bardzo zaangażowani emocjonalnie… to rzeczywiście zdominowało moje życie… zajęło to trochę czasu w pewnym sensie, żeby się pożegnać. Byłam naprawdę smutna, kiedy się z nią pożegnałam - podsumowała aktorka.

Czy Jessica Gunning jest na Instagramie?

Nie, aktorka nie ma konta na tej platformie.

Czy Jessica Gunning jest na X (wcześniej znanym jako Twitter)?

Nie, Gunning nie ma również na X.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek