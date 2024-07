Sweter rozpinany, czyli kardigan jest bardzo praktyczny – sprawdza się o każdej porze roku i można go włączyć do wielu różnych stylizacji. Grunt, żeby wybrać odpowiednią długość swetra i dobrać inne elementy garderoby tak, aby nie zniekształcić sylwetki.

Krótki sweter rozpinany

Krótkie, dopasowane swetry rozpinane nigdy nie wyjdą z mody. Pełnią funkcję lekkich, narzutek, po które najwygodniej sięgnąć, wybierając się na szybkie zakupy czy komponując stylizację do pracy. W biurach, gdzie nie obowiązuje oficjalny dress code, mogą z powodzeniem zastąpić krępujące ruchy żakiety. Świetnie sprawdzają się zwłaszcza w zestawach z dopasowanymi sukienkami lub spódnicami ołówkowymi i butami na obcasie. Równie dobrze wyglądają z topami i spodniami jeansowymi. Ich zaletą jest to, że można je połączyć z dowolnie dobranym dołem. Trochę ostrożności nie zaszkodzi zachować przy górze – zbyt szeroka bluzka deformuje kształt obcisłego swetra.

Długi sweter rozpinany

Hitem mody są długie kardigany, które znajdują się w szafach zwolenników luźnych stylizacji, a także tych, którzy w chłodne dni lubią otulić się od stóp do głów grubą wełną. W sklepach można dostać nawet swetry do kostek, które świetnie prezentują się zwłaszcza w kontraście ze spódniczkami mini i długimi kozakami. Warto do nich dobrać cienki pasek, który wydobywa talię. Najczęściej kardigany sięgają do kolan. Zakładając taki sweter trzeba uważać, by nie zniekształcić sylwetki. Długie swetry najlepiej komponują się z obcisłym dołem, łączenie ich ze spódnicami maxi daje efekt bezkształtnej bryły. Długie rozpinane swetry najbardziej lubią się z rurkami. Do takiego zestawu można dowolnie dobierać buty – od trampek, przez mokasyny, aż do szpilek, w zależności od okazji i rodzaju stylizacji. Do spódnic najlepiej dobierać buty z długą cholewką, np. workery (jeśli spódnica nie jest dłuższa od swetra). Największą popularnością cieszą się ostatnio długie rozpinane swetry we wzory etniczne, które stanowią nieodłączny element stylizacji boho oraz kowbojskich, gdzie świetnie komponują się z kapeluszami z szerokim rondem, kowbojkami i torebkami z frędzlami. Można też postawić na jednolitą tkaninę, jeans oraz artystyczny nieład i dzięki temu nawiązać stylizacją do grunge’owych lat 90.