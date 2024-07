Wybór zimowych butów damskich powinien być podyktowany przede wszystkim wygodą. Buty powinny chronić przed zimnem, a ich podeszwa powinna być przyczepna i nieprzemakalna. Zimowe buty dostępne są w różnych fasonach. Wśród nich są takie, na które moda nie przemija: kozaki, oficerki, kowbojki, muszkieterki i botki.

Zimowe buty damskie: kozaki

Kozaki to buty z cholewką sięgającą połowy łydki lub dłuższą. Mogą mieć:

niski obcas, zwężający się w dół (tzw. kaczuszkę),

obcas wysoki, równy na całej długości, okrągły lub kwadratowy (tzw. słupek),

szpilkę, czasem zwężającą się ku dołowi, cienką i wysoką,

koturn, który stanowi z podeszwą jednolita całość, ale w okolicach pięty staje się grubszy.

Kozaki najlepiej wyglądają w zestawieniu z kobiecymi płaszczami. Niezbyt dobrze prezentują się z puchowymi kurtkami. Można nosić je do spodni i spódnic, zarówno długich, jak i krótkich. Krótsze spódnice nie powinny zasłaniać kozaków, cała cholewka powinna być widoczna spod spódnicy. Osoby o grubszych łydkach powinny wybierać taką długość cholewki, która nie będzie kończyła się w najszerszym miejscu łydki, tylko nieco wyżej.

Wybierając kozaki, warto pamiętać, żeby cholewka odstawała od nogi w jej najszerszym miejscu o ok. 1,5-2 cm.

Zimowe buty damskie: Oficerki

Oficerki to buty o prostym, militarnym fasonie. Zazwyczaj mają płaski obcas i cholewkę sięgającą kolana. Mogą być sznurowane lub zapinane na suwak. Oficerki pasują zarówno do eleganckich, jak i codziennych ubrań, o ile mają one prosty, klasyczny fason. Podobnie jak w przypadku kozaków należy zwrócić uwagę na to, żeby cholewka była odpowiednio luźna.

Zimowe buty damskie: Kowbojki

Kowbojki to buty inspirowane teksańską modą męską. Mają cholewkę sięgającą nad kostkę lub do 5 cm wyżej oraz lekko zwężany i podniesiony nosek. Kowbojki to dość ryzykowny fason obuwia. Najlepiej wyglądają w zestawieniu z jeansami o prostym kroju. Przy doborze dodatków do tego rodzaju butów łatwo przesadzić. Jeśli decydujemy się na kowbojki, zrezygnujmy z innych elementów stroju w stylu country. Kowbojki dobrze wyglądają z kurtkami, które kończą się na wysokości bioder lub do 10 cm niżej.

Zimowe buty damskie: Muszkieterki

Muszkieterki mają szeroką, odstającą od nogi cholewkę, która zakrywa kolano. Czasem z tyłu jest ona nieco krótsza niż z przodu. Mogą mieć płaską podeszwę, szpilkę lub słupek. Te buty doskonale ukryją masywne łydki. Należy nosić je do obcisłych spodni lub krótkich spódnic. Kurtka zimowa noszona razem z muszkieterkami nie powinna zasłaniać ich cholewki.

Zimowe buty damskie: Botki

Botki to buty, których cholewka kończy się na wysokości kostki. Mogą one mieć wysoki lub niski obcas: kaczuszkę, szpilkę, koturn, słupek. Botki dobrze wyglądają z krótkimi spódnicami, obcisłymi spodniami. Nie powinny ich jednak nosić osoby, które mają masywne łydki, ponieważ botki optycznie skracają i poszerzają nogę. Botki na wysokim obcasie są świetnym dopełnieniem stylizacji w stylu glamour.