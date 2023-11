1 z 5

Paulina Sykut – również znana w redakcji Party.pl jako królowa szarości – właśnie po raz kolejny udowodniła, że w pełni zasłużyła sobie na swój tytuł.

Chociaż jesień powoli zaczyna przeobrażać się w zimę – aż się wzdrygamy na myśl o nadchodzących wielkimi krokami pierwszych opadach – ratuje nas myśl o cieplutkim, przytulnym, olbrzymim swetrze z naturalnej wełny angorskiej, merynoskiej czy moheru, z którym nie rozstajemy się kiedy temperatura spada poniżej zera.

Paulina Sykut doskonale rozumie tę nieodzowną potrzebę obywateli każdego kraju, którego dotyka prawdziwa, mroźna zima. Na wczorajszej imprezie Zabawka Roku (ciekawe, co zwyciężyło) Paulina pojawiła się w szarym swetrze, który zdeklasuje każdy przytulny sweter jaki widzieliście. No i przy okazji po raz kolejny pokazała nam przydatny patent na stylizację, która jest szara, lecz nie sprawia, że wygląda się jak nudna, bezbarwna plama.

Co więcej, ta historia ma pewien twist – jej sweter ostateczny to projekt gorącej, młodej polskiej marki! Naturalnie, udało się nam go dla was wytropić – w naszej galerii dowiecie się o nim wszystkiego. No i zobaczycie jak nosić szary total look, który nie jest nudny!

