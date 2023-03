Katarzyna Cichopek wie, jak zadać szyku w każdej sytuacji, a także jak dobrać strój do okazji. Tym razem w białej stylizacji z mocnym, fuksjowym akcentem przywoływała wiosnę wychodząc ze studia TVP. Uwagę zwracały także modne dodatki prowadzącej "Pytanie na Śniadanie". Zobaczcie, jak Katarzyna Cichopek przywoływała wiosnę w pochmurny dzień.

Katarzyna Cichopek wychodzi ze studia TVP. Nowe zdjęcia paparazzi

Fani już od dawna kojarzą Katarzynę Cichopek z nienagannym stylem i wyczuciem najnowszych trendów. Rzeczywiście, gwiazda "M jak Miłość" zawsze wygląda zjawiskowo i inspiruje fanki do zabawy modą i stylowych eksperymentów. Niedawno Katarzyna Cichopek zachwyciła kreacją na eleganckiej gali. Kolejne stylizacje gwiazdy bacznie śledzą także fotoreporterzy.

Nie inaczej stało się we wtorkowy poranek: paparazzi sfotografowali Katarzynę Cichopek, gdy wychodziła ze studia TVP po skończonej emisji programu "Pytanie na Śniadanie". Prezenterka mimo pochmurnej i chłodnej pogody postawiła na stylizację w jasnych kolorach: biały płaszcz i spodnie - czyżby chciała przywołać nadchodzącą wiosnę? Uwagę zwracał także mocny akcent stroju - różowy sweter w najmodniejszym odcieniu tego sezonu.

Katarzyna Cichopek postawiła też na modne dodatki. Do jasnej stylizacji z różowym akcentem dobrała wyrazistą torebkę i buty typu śniegowce w eleganckiej wersji na koturnie. Co ciekawe, ocieplane obuwie odsłaniało kostki prezenterki w zimny dzień! Torebka gwiazdy to natomiast modny model na łańcuszku marki Pinko - za ten dodatek trzeba zapłacić około 1500 złotych.

Wygląda na to, że prowadząca "Pytanie na Śniadanie" ma już dosyć zimy i stawia na bardziej lekkie, wiosenne stylizacje. Ostatnio Katarzyna Cichopek w białej stylizacji wybrała się na spotkanie z projektantem. Look z energetycznym, różowym swetrem wydaje się tylko to potwierdzać.

Katarzyna Cichopek jak mało kto potrafi wyczuć trendy na najbliższy sezon. Niedawno gwiazda opublikowała zdjęcie w modnym okryciu w kratę, a niedługo później Katarzyna Cichopek pozowała z Maciejem Kurzajewskim na romantycznym wyjeździe w żółtym płaszczu. Podoba Wam się styl gwiazdy?