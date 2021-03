Małgorzata Kożuchowska nie przestaje nas zachwycać swoimi doskonałymi stylizacjami. Właśnie na instagramowym profilu gwiazdy pojawiła się kolejna fotografia, która oczarowała nie tylko nas, ale także fanów aktorki. Oczywiście nie zabrakło słów zachwytu nad total lookiem artystki. Nam w szczególności przypadł do gustu jej przepiękny sweterek, który będzie królował tej wiosny.

Jeśli jednak chcecie mieć ten konkretny model, to będziecie się musieli liczyć z dość dużym wydatkiem. Ale spokojnie, my znaleźliśmy dla Was dużo tańszy odpowiednik, za który nie zapłacicie nawet 100 złotych. Zobaczcie sami!

Małgorzata Kożuchowska w najmodniejszym sweterku na wiosnę

Małgorzata Kożuchowska nie bez powodu jest nazywana jedną z najlepiej ubranych Polek. Gwiazda od lat oczarowuje wszystkich swoim stylem, który jest pełen elegancji i klasy. Najnowsze stylizacje aktorki bardzo często możemy podziwiać na jej Instagramie, na którym artystka zgromadziła ponad 1 mln fanów. Fanki bardzo często inspirują się stylem gwiazdy i lubią dopytywać w komentarzach, gdzie można dostać modowe perełki, które prezentuje na sobie Małgorzata Kożuchowska.

Tym razem aktorka zachwyciła wszystkich swoim wiosennym outfitem. Czarne sznurowane botki, eleganckie białe spodnie w kant, a do tego obłędnie piękny sweterek w odcieniu jasnego brązu, z rozszerzanymi rękawami i zapięciem na guziki. Oczywiście w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów i pytań od fanek.

- Piękna stylizacja - Przepiękna stylizacja. Bardzo fajnie, że zapuściła Pani włosy. Taki francuski look jest bardzo dla Pani. - Pięknie Pani Małgosiu jak zawsze 👍. Tym razem stylizacja jest jeszcze taka moja😀. Gratuluję. Pięknie Pani wygląda 👏 - Skąd ten piękny sweter? - Cudo 💕💕😍 - piszą fani.

Model sweterka, który wybrała aktorka nie należy jednak do najtańszych. Jest to dzieło marki Khaite, za które musicie zapłacić dokładnie 8 492,00 zł.

Instagram/Materiały prasowe

Jeśli jednak wolałybyście jakiś tańszy odpowiednik, to podobny model znaleźliśmy w Reserved. Zapłacicie za niego jedynie 79,99 złotych i będziecie mogły cieszyć się najmodniejszym sweterkiem na wiosnę 2021! I jak? Skusicie się na taki model w nadchodzących miesiącach?

Mat. prasowe