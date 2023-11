Black Friday 2019 już w piątek, dlatego podpowiadamy wam, co i za ile najlepiej kupić w Black Friday. Z pewnością skuście się na... sweter w stylu Kingi Rusin! Wystarczy na nią spojrzeć - jej look z oversizeowym beżowym kardiganem w roli głównej, to hit! Zobaczcie sami, jak się prezentuje. Co ciekawe, bardzo podobne swetry kupicie w sieciówkach: H&M, Zara, Reserved, Mohito...

Black Friday 2019: sweter Kingi Rusin kupicie na wyprzedaży

Ten sweter to prawdziwa perełka wśród największych hitów jesieni. Jeśli chcesz, korzystając z przecen z okazji Black Friday 2019, uzupełnić swoją szafę o ponadczasowe ubrania, które będą modne przez wiele kolejnych lat, to ta stylizacja jest znakomitą inspiracją!

Kinga Rusin bardzo często widywana jest w beżowych kardiganach. I nic dziwnego – klasyczny krój tego swetra oraz jego stonowany kolor sprawiają, że pasuje do wielu stylizacji. Gwiazda często nosi kardigany do eleganckich jedwabnych koszul i spodni w kant, ale taki model sprawdzi się również do dżinsów i T-shirtów lub sukienek w kwiaty w stylu boho. Opcji jest wiele, jednak nam przypadł do gustu jej najnowszy look. Dziennikarka postawiła na elegancki zestaw z bazą w postaci szarego golfu i spodni w delikatną kratę oraz dużego swetra, który tym razem założyła zamiast płaszcza. Wygląda rewelacyjnie - zobaczcie zdjęcia!

Kinga Rusin uwielbia również stylowe dodatki. W jej szafie nie brakuje luksusowych torebek, biżuterii czy butów. Do swojej najnowszej stylizacji w kolorach beżu dobrała podobne w odcieniu swetra najmodniejsze w tym sezonie zamszowe botki do kostek ze ściętym obcasem! Jesteśmy na tak! A wam jak się podoba ten look? Na podobne buty również warto polować na przecenach z okazji Black Friday 2019!