Zapinany sweter to trend, który w tym sezonie pokochały wszystkie instagramerki i gwiazdy. Pastelowe, kardigany znajdziecie na najbardziej stylowych profilach Instagrama i w szafie gwiazd! Teraz, kiedy nadal zostajemy w domach, sprawdzi się po prostu idealnie i uzupełni każdą homewearową stylizację. Wystarczy spojrzeć na Małgorzatę Rozenek, która trendy ma opanowane do perfekcji - nawet w domowych stylizacjach! Wystarczy spojrzeć!

Stylowy kardigan-prawdziwy hit sezonu wiosna-lato 2020

Małgorzata Rozenek-Majdan należy do grona najlepiej ubranych gwiazd w Polsce i w każdej swojej stylizacji zawsze przemyca największy hit sezonu. Tak jest i tym razem, gwiazda postawiła na totalny must-have wiosny i lata 2020 - rozpinany sweter w kobiecym pudrowym różu! Zobaczcie jak się w nim prezentuje!

Małgorzata Rozenek słynie z niesamowitych kreacji na czerwonym dywanie, ubrań od najlepszych projektantów i eleganckich stylizacji na co dzień. Jednak w domowym zaciszu, gdzie teraz spędza najwięcej czasu oczekując na narodziny trzeciego dziecka, stawia po prostu na wygodę. Bawełniane dresy, wygodne kapcie to podstawa jej homewearowego looku, ale tym razem zaskoczyła słodkim sweterkiem w babcinym stylu zapinanym na złote guziki. To prawdziwy hit sezonu 2020! Wiemy, skąd pochodzi oraz gdzie znajdziecie podobny w dużo niższej cenie!

Instagram, Mat. prasowe

Różowy kardigan to model Soffia Pink projektu polskiej marki Silky Mood, który kupicie na stronie internetowej sklepu i kosztuje 340 zł. Gwiazda zestawiła go z dżinsową koszulą i spodniami a cały look uzupełniła swoimi ulubionymi kapciami w kształcie królików. Taki sweter sprawdzi się idealnie zarówno w domu jak i w chłodniejsze letnie wieczory na wakacjach. W tym sezonie nosimy go z dżinsami z wysokim sanem lub zwiewną sukienką. Jeśli marzycie o podobnym, ale sporo tańszym specjalnie dla was znaleźliśmy niemal identyczny na wyprzedaży w Zarze!

Mat. prasowe

Zapinany kardigan oversize w najmodniejszym beżowym kolorze aktualnie kupcie w Zarze za jedyne 69,90 zł (został przeceniony z 139 zł). Jest bardzo stylowy i pasuje dosłownie do wszystkiego! Jak wam się podoba?