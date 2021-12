Ostatni klaps na planie filmu "Dziewczyny z Dubaju" padł! Ekipa pracująca przy produkcji ma oczywiście powody do świętowania. Doda zamieściła na swoim Instagramie kilka nagrań właśnie z tego dnia, a na nich możemy zobaczyć między innymi... zapłakaną wokalistkę. Fani w komentarzach pod postem przyznają, że chociaż Doda to twarda dziewczyna, to jednak widać, że w głębi duszy jest niezwykle wrażliwa. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Dziewczyny z Dubaju" przebiją pod względem popularności "365 dni"? Doda już to wyliczyła! Doda nie może powstrzymać łez! Na planie filmu "Dziewczyny z Dubaju" padł ostatni klaps! Doda przez kilka ostatnich miesięcy intensywnie pracowała na planie filmu "Dziewczyny z Dubaju" - jak wiadomo, wokalistka i jej mąż są odpowiedzialni za jego produkcję. Artystka zatrudniła wspaniałą ekipę i znakomitych aktorów, w tym kilka zagranicznych gwiazd. Już w styczniu 2021 roku będziemy mogli zobaczyć efekty pracy całej ekipy, bo właśnie na ten miesiąc zaplanowana jest premiera filmu. Fani już teraz z niecierpliwością czekają na ten moment i nie mają wątpliwości, że będzie to jedna z najgłośniejszych premier ostatnich lat! Ostatnio Doda opublikowała post, w którym przyznała, że cała ekipa bardzo się ze sobą zżyła i ciężko będzie się z nią rozstać. Przed nami ostatni dzień zdjęciowy🎬💔 chyba najtrudniejszy ale i też najsmutniejszy bo żegnam się nie tylko z ekipą filmową, która zmieniła moje życie ale też ze wspaniałymi ludźmi którzy wnieśli dużo wartościowych rzeczy do niego. Widziałam jak rodzą się podczas planu piękne przyjaźnie ,nowe miłości ,a z pewnością wiele znajomości zawartych podczas pracy nad filmem zostaną do końca życia i to jest piękne🤝 - napisała Doda. Ten...