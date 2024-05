Katarzyna Napiórkowska może być przez wielu kojarzona jako "Kat Amarië", bowiem tak właśnie nazywa się prowadzone przez nią konto na YouTube. Nie było tajemnicą, że 35-latka zmaga się z problemami natury psychicznej, jednak nikt nie przypuszczał, że stanie się coś takiego. 35-latka nagle zniknęła, policja wszczęła poszukiwania!

9 maja na oficjalnym profilu Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim pojawił się pilny komunikat o zaginionej Katarzynie Napiórkowskiej. 35-latka zniknęła nagle w nocy z 5 na 6 maja i do tej pory nie dała żadnego znaku życia.

Prowadzimy poszukiwania za 35-letnią Katarzyną Napiórkowską, mieszkanką miejscowości Koteże. Kobieta zaginęła w nocy z 5 na 6 maja br. w Toruniu i do chwili obecnej nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi

Kasia działała w sieci jako "Kat Amarië". Nagrywała filmy na YouTube, gdzie zgromadziła prawie 500 tysięcy subskrybentów, i prowadziła profil na Instagramie. Zmagała się z problemami natury psychicznej, czego nie ukrywała. 23 kwietnia opublikowała w sieci obszerny i niepokojący wpis, opowiadając, że przebywa na oddziale psychiatrycznym. Z rozgoryczeniem wspomniała także o swoich staraniach, które nie zostały docenione.