Może się wydawać, że ten model to już przeszłość, ale to nieprawda! Czarna klasyczna ramoneska wraca do łask w sezonie jesienno-zimowym 2021/2022! Agnieszka Woźniak-Starak doskonale o tym wie, dlatego ma taki model w swojej szafie. Klasyczna czarna ramoneska, np. z Reserved czy Sinsay już od 79 złotych, sprawdzi się idealnie w połączeniu z kwiecistą sukienką , paperbag jeans lub nawet z dresami! Spis treści: Ramoneska damska - w Resered i Sinsay kupisz ją za 79 zł Ramoneska zamszowa z Mohito Modne ramoneski z futerkiem z Reserved Ramoneska damska - w Resered i Sinsay kupisz ją za 79 zł Czarna klasyczna ramoneska w stylu Agnieszki Woźniak-Starak to must have w szafie każdej kobiety. Wiele podobnych modeli w jej stylu możecie kupić w sieciówkach dostępnych w Polsce. Jeden z najpodobniejszych modeli udało nam się znaleźć w Reserved oraz Sinsay już od 79 złotych. Jak wam się podobają? Ramoneska zamszowa z Mohito Świetnym zamiennikiem klasycznej czarnej ramoneski ze skóry lub z ekoskóry jest zamszowa ramoneska. Idealne modele udało nam się znaleźć w Mohito lub w Top Secret. Taka zamszowa ramoneska to doskonały wybór dla pań, które preferują nieco subtelniejsze klimaty. Miękki, ciepły zamsz, najlepiej w jasnobeżowym lub karmelowym kolorze sprawdzi się idealnie w połączeniu z kwiecistymi sukienkami i beżowymi botkami . Modne ramoneski z futerkiem z Reserved A co powiesz na nieco przewrotną wersję ramoneski, a mianowicie ramoneskę z kożuszkiem lub z futerkiem? Taką propozycję udało nam się znaleźć m.in. w Reserved oraz w Top Secret. Kurtka z kożuszkiem lub z futerkiem to świetna opcja na nieco chłodniejsze dni, albo na przykład na wrześniowe poranki.