Czerwień możesz nosić w tym karnawale… od stóp do głów! A jaki jest klucz do udanej stylizacji? Wybieraj ubrania i dodatki w zbliżonych odcieniach czerwieni, ale o odróżniających się fakturach. Aksamitna sukienka, zamszowe botki i torebka na łańcuszku w ognistym kolorze sprawią, że to ty będziesz królową tego karnawału! Zobacz, jakie płomienne dodatki udało nam się znaleźć w sklepach! Masz ochotę na coś naprawdę gorącego? Zapraszamy do naszej galerii!

