Nie chcecie oglądać "Kevina" w Wigilię? O tej samej porze emisja filmu, który pokochacie od pierwszej sekundy

Jeśli nie macie ochoty oglądać w Wigilię "Kevina samego w domu" w Polsacie (choć trudno w to uwierzyć), to konkurencyjna stacja pokaże jeden z największych hitów w historii kina - Polacy uplasowali go w rankingu najlepszych produkcji na świecie na wysokim trzecim miejscu! Przy budżecie wynoszącym 9,5 miliona euro, film zarobił na całym świecie ponad 426 milionów dolarów, stając się jednym z najbardziej dochodowych francuskich filmów w historii!