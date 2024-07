Gwiazda serialu „Plotkara”, Blake Lively pojawiła się ostatnio na ulicach Nowego Jorku w niezwykłej kreacji. Była to uszyta z dziesiątków, a może nawet setek materiałowych maków kreacja z kolekcji Michaela Korsa. Kuszącą olbrzymim dekoltem czerwoną suknię gwiazda wzbogaciła dodatkowo klasyczną torebką „Boy” Chanel, wysadzanymi ćwiekami szpilkami Christiana Louboutina i okrągłymi okularami Michaela Korsa. Jesteśmy pewni, że tak wygląda współczesna Makowa Panienka! A wy co myślicie o jej stylizacji?! Hot or Not?! ZAGŁOSUJCIE!

Reklama

Reklama