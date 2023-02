Blake Lively urodziła. Radosną nowinę ogłosiła w zaskakujący sposób

Ubiegłej jesieni w sieci pojawiły się wieści o tym, że Blake Lively i Ryan Reynolds spodziewają się swojego czwartego dziecka. Ogłosili to za pośrednictwem magazynu "Forbes", gdzie pojawiła się sesja zdjęciowa z aktorką i jej brzuszkiem w roli głównej. Widać było wtedy, że ciąża jest już zaawansowana, a od tamtej pory minęło już niemal pięć miesięcy. Nic dziwnego, że fani aktorskiej pary zastanawiali się, czy Blake Lively już urodziła. Teraz ona sama postanowiła ogłosić światu radosną nowinę.

Blake Lively i Ryan Reynold po raz czwarty zostali rodzicami

Blake Lively i Ryan Reynolds są uznawani za jedną z najbardziej udanych par Hollywood. Pobrali się w 2012 roku i od tamtej pory uchodzą za niezwykle kochające się i zgrane małżeństwo. W sieci raczej unikają pokazywania prywatnych ujęć, tak samo też starają się chronić prywatność swoich dzieci. Niekiedy jednak robią wyjątek i dzielą się jakąś osobistą wiadomością. Niedawny wpis Blake Lively na Instagramie można traktować właśnie w ten sposób. Wygląda na to, że aktorka "Plotkary" potwierdziła właśnie, że urodziła czwarte dziecko.

Na Instagramie Blake Lively pojawiło się zdjęcie, na którym widać ją w towarzystwie męża oraz teściowej. Do fotki aktorka dodała krótki opis, z którego wynika, że została ona wykonana w ostatnią niedzielę, kiedy fani Super Bowl cieszyli się tym corocznym wydarzeniem.

"Byłam zajęta" - napisała krótko Blake Lively.

Tym, co od razu rzuca się w oczy na tym zdjęciu, jest brzuch smukła sylwetka Blake Lively. Zdecydowanie nie widać tam już ciążowego brzuszka aktorki.

Instagram/@blakelively

Zobacz także: Rihanna jest w ciąży! Radosną nowinę ogłosiła na Super Bowl 2023

Fani od razu pospieszyli z komentarzami, w których wyrażają swoje zaskoczenie faktem, że gwiazda już urodziła - oraz że już ma tak świetną sylwetkę.

- Zaraz zaraz, czy Ty właśnie urodziłaś?

- Dyskretnie rodzi, a zaraz potem pozuje w obcisłej koszulce. dobra w tym jest!

- Czy coś przegapiłam? Gdzie podział się ciążowy brzuszek - piszą fani.

East News

Zobacz także: Sylwia Przybysz w trzeciej ciąży. Tak ukrywała brzuszek [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że Blake Lively i Ryan Reynolds do tej pory razem wychowywali trójkę dzieci: ośmioletniego Jamesa, sześcioletnią Inez oraz trzyletnią Betty. Teraz do gromadki tej dołączyło kolejne dziecko. Póki co rodzice nie podzielili się informacją o płci dziecka.

Aktorskiej parze gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego!

EastNews