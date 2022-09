Blake Lively i Ryan Reynolds spodziewają się czwartego dziecka!

Bądźmy szczere – która z nas choć raz nie wzdychała do hollywoodzkich gwiazdorów i nie wyobrażała sobie, jakby wyglądało życie u ich boku?:) No cóż, nie znamy sposobu, jak poznać i usidlić tych przystojniaków, ale wiemy, jak sprawić, żeby twój ukochany ubierał się podobnie do nich! Co najważniejsze, wcale nie potrzebuje do tego drogich i luksusowych marek. Wszystkie dodatki w stylu Brada Pitta, Jude Law’a i Ryan’a Reynoldsa znalaźłyśmy w zimowej kolekcji CCC i Lasocki Winter Stories ! Ryan Reynolds Czerwona czapka - 13,99 zł, Skórzany pasek męski - 59,99 zł, Skórzane worker boots - 269,99 zł. Ryan Reynolds jest mężem amerykańskiej aktorki Blake Lively, najbardziej znanej z roli Sereny van der Woodsen w serialu „Plotkara”. Blake ma doskonały gust, dlatego odkąd zaczęła być z Ryanem, jego styl ubierania również się zmienił. Oczywiście na lepsze! Aktor zazwyczaj nosi minimalistyczne ciuchy w neutralnych kolorach, ale przykłada dużą uwagę do dodatków. Często wybiera brązowe buty w stylu worker boots (bardzo podobny model jest teraz w kolekcji Lasocki), do których dobiera pasujący kolorystycznie pasek. Nie zapomina również o nakryciu głowy oraz modnych oprawkach. Jeśli kaszkiet to nie bajka twojego partnera, możesz mu podarować minimalistyczną czapkę w czerwonym kolorze. Będzie idealnie pasowała do butów i paska w kolorze jasnego brązu! Jude Law Czapka z pomponem - 24,99 zł, Szalik męski - 41,99 zł, Trzewiki z kożuszkiem - 265,99 zł. Jude Law jest jak wino – im starszy, tym lepszy! Brytyjski aktor ma niesamowite wyczucie stylu i lubi bawić się modą. W ciepłe dni nosi eleganckie kamizelki i marynarki, ale zimą stawia na oryginalne kożuchy i wełniane płaszcze. Jude doskonale wie, że...