Choć mają dopiero kilka lub kilkanaście lat, ich życie obserwuje cały świat. Co jedzą, z kim się kolegują, jakie ubrania wybierają. Czy pójdą w ślady rodziców czy wybiorą własną ścieżkę? O kim mowa? Oczywiście o dzieciach hollywoodzkich gwiazd! Nie każda pociecha znanej osoby jest na świeczniku, ale kilka dzieciaków (chcąc czy nie chcąc) od momentu narodzin lub adopcji było skazanych na sławę. Shiloh i Zahara Jolie-Pitt, North West oraz Suri Cruise to córki największych hollywoodzkich par. Postanowiliśmy prześledzić ich styl i znaleźć podobne rzeczy. Jesteśmy pewni, że wasze dzieciaki zakochają się w naszych propozycjach!

Suri Cruise

Baleriny Nelli Blu - 69,99 zł, piórnik Nelli Blu - 24,99 zł, kapcie MB - 49,99 zł, plecak Vans - 169,99 zł, baleriny Nelli Blu - 59,99 zł, zeszyt Nelli Blu - 19,99 zł.

Suri Cruise (15 l.) to córka Katie Holmes oraz Toma Cruise’a. Niestety, odkąd aktorka postanowiła rozwieźć się ze słynnym gwiazdorem i opuścić sektę Scjentologów, Tom Cruise zerwał kontakt ze swoją córką. Jednak Katie Holmes robi wszystko, aby Suri miała normalne dzieciństwo. Papparazzi nie raz przyłapali dziewczynkę podczas radosnych rozmów z koleżankami na ulicach Nowego Jorku czy wspólnych obiadów. Patrząc na ich zdjęcia mamy wrażenie, że oglądamy ujęcia ze słynnej „Plotkary”:). A jaki gust ma Suri? Dziewczęcy i w stylu Blair Waldorf! Uwielbia klasyczne balerinki, plecaki i torby w pastelowych kolorach oraz opaski na głowę. Jesteśmy pewni, że Suri jest również fanką stylowych notesów oraz piórników w urocze wzory!

Rada stylistki: Balerinki nigdy nie wychodzą z mody! Warto dobrać do nich równie dziewczęcy plecak, który będzie się świetnie komponował z eleganckim charakterem butów.

Shiloh i Zahara Jolie-Pitt

Klapki basenowe Action Boy - 39,99 zł, sneakersy Puma - 229,99 zł, plecak Nelli Blu - 69,99 zł, worek na buty Action Boy - 29,99 zł, zeszyt Nelli Blu - 19,99 zł.

Shiloh Jolie-Pitt była jednym z najbardziej wyczekiwanych dzieci na świecie. W końcu jej rodzicami są Brad Pitt i Angelina Jolie! Oboje piękni i z doskonałymi genami, dlatego każdy był ciekawy, jak będzie wyglądać ich pociecha. Shiloh (15 l.) jest zdecydowanie typem chłopczycy, która preferuje wygodne i sportowe ubrania oraz buty. Jej siostra Zahara (16 l.) ma zresztą podobny gust. To, co jeszcze je łączy, to zamiłowanie do stylowych i wyrazistych dodatków. Tylko popatrzcie na ich supermodne okulary przeciwsłoneczne!

Rada stylistki: Do czarnych, modnych sneakersów i klapek warto dobrać rzeczy w kontrastujących kolorach: dziewczęcy, różowy plecak czy worek na buty z oryginalnej wzorem.

North West

Piórnik Nelli Blu - 19,99 zł, trampki Sprandi - 59,99 zł, sneakersy na rzepy Adidas - 169,99 zł, sneakersy na rzepy Puma - 129,99 zł, worek na buty Nelli Blu - 29,99 zł.

Romans Kim Kardashian i Kanye Westa był dla wielu zaskoczeniem. Nikt nie przypuszczał, że para weźmie ślub i doczeka się aż 4 dzieci! Najstarszą pociechą i jedyną córką rapera i celebrytki jest North West (8 l.). Dziewczynka, choć dopiero co poszła do szkoły, już teraz uznawana jest za małą trendsetterkę! North bywa z mamą i tatą na pokazach mody, wystąpiła również w kampanii marki SKIMS czy Fendi. Można powiedzieć, że miłość do mody wyssała z mlekiem matki ;). Dziewczynka lubi różne style, ale na zdjęciach papparazi widać, że bardzo często nosi białe buty - zarówno klasyczne trampki, jak i sneakersy czy botki.

Zobacz także

Rada stylistki: Białe sneakersy lub trampki to klasyki, które powinny mieć zarówno dzieci, jak i dorośli. Aby nie było zbyt nudno, warto ożywić stylizację kolorowym akcentem np. różowym workiem w słodkie gwiazdki.

Kolekcja Back to School CCC

Jak widzicie, każda dziecięca gwiazdy ma swój własny styl. Suri Cruise jest małą elegantką, Shiloh i Zahara Jolie-Pitt uwielbiają sporty chic, a North West to trendsetterka. Każde dziecko jest inne, dlatego powinno ubierać się tak, jak jemu się podoba oraz w czym się czuje swobodnie. Szczególnie że już niedługo rozpoczęcie roku szkolnego!

Przed 1 września radzimy się wybrać do sklepów CCC lub zajrzeć do sklepu internetowego marki. W ofercie CCC znajdziesz rzeczy, z którymi z łatwością skompletujesz wyprawkę szkolną. Możesz wybierać spośród oferty marek własnych, takich jak Sprandi, Nelli Blue dla dziewczynek i Action Boy dla chłopców. Znajdziesz tu również popularne i lubiane brandy, takie jak Adidas, Champion, Puma czy New Balance. Z łatwością i bez stresu skomponujesz więc pełną szkolną wyprawkę nawet dla najbardziej wymagającego fana mody. Co więcej, w CCC wymarzone ubrania i dodatki znajdą zarówno pierwszoklasiści, jak i maturzyści.

Zainspiruj się Suri, Shiloh, Zaharą czy North i wybierz się ze swoim dzieckiem na niezapomniane zakupy!

Materiał powstał z udziałem marki CCC