Stylizacje do pracy powinny hołdować trzem podstawowym zasadom: elegancji, klasyce i wygodzie. Nieprzestrzeganie tych zasad może wpływać na jakość pracy – utrudniać kontakty i niekorzystnie wpływać na samopoczucie.

Reklama

Odpowiedni ubiór na każdy dzień tygodnia można skomponować z kilku uniwersalnych elementów garderoby, których nie może zabraknąć w żadnej szafie.

Wpływ ubioru na efektywność pracy

Wybierając stylizacje do pracy nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo nasz wygląd przekłada się na jakość tego, co robimy. Kiedy czujemy się dobrze w ubraniu, które mamy na sobie, wzrasta nasza samoocena, dzięki czemu z większym zapałem podchodzimy do pracy. Jeśli pracujemy w biurze, którego działalność jest oparta na kontakcie z klientami, musimy wyglądać schludnie i elegancko, bo to świadczy o naszym profesjonalizmie. Ubiór, jaki wybieramy wpływa również na to, jak postrzegają nas współpracownicy. Zbytni formalizm może stwarzać wrażenie sztywniactwa i utrudniać zżycie się z innymi osobami z zespołu. Warto więc komponować swoje stylizacje tak, by oprócz klasycznych i eleganckich ubrań włączać do zestawów coś luźnego, nonszalanckiego. Nie wolno też zapominać o wygodzie – niełatwo jest wytrzymać (a co dopiero wydajnie pracować!) w biurze przez kilka godzin, jeśli ubranie sprawia, że czujemy się niekomfortowo.

Ubranie do biura – uniwersalne elementy garderoby

W szafie każdego, kto pracuje w biurze powinno się znaleźć kilka elementów garderoby, które w różnych kombinacjach mogą stworzyć stylizacje na cały tydzień. Podstawą jest klasyczna czarna marynarka, która pasuje do każdego zestawu – zarówno bardziej, jak i mniej oficjalnego.

Zobacz także

Reklama

Trochę luzu można jej dodać nonszalancko podwijając rękawy. Drugi must have to klasyczna ołówkowa spódnica, najlepiej w szarym kolorze. Można sobie tutaj pozwolić też na przemycenie jakiegoś modnego akcentu, np. pepitki. Kolejny nieodłączny element biurowych stylizacji to biały t-shirt, który jest luźniejszym odpowiednikiem koszuli z kołnierzykiem. Biały kolor, oprócz tego, że jest bardzo elegancki, odbija światło, dzięki czemu ożywia zestaw. Zwolennicy koszul, którzy nie chcą wyglądać, a przez to czuć się sztywno, mogą wybrać luźne wzorzyste (np. kwieciste) kroje. Jeśli praca pozwala na odejście od formalizmu, warto mieć też w szafie t-shirty we wzorki, zwłaszcza w klasyczne kropki czy marynarskie pasy. Tam, gdzie nie obowiązuje klasyczny dress code, najlepiej sprawdzają się dopasowane dżinsy lub luźna sukienka z krótkim rękawem. Stylizację do pracy powinny wieńczyć eleganckie, ale wygodne buty – szpilki na słupku, czółenka, botki, mokasyny lub oksfordki. Poza tym nie do przecenienia jest też duża torebka, która pomieści wszystko – drugie śniadanie, kosmetyczkę i tablet.