Biała torebka ma wśród kobiet zwolenniczki i przeciwniczki. Przez jedną grupę pań jest uważana za elegancki dodatek do stroju, który rozjaśnia stylizacje. Z drugiej strony biała torebka, podobnie jak białe buty, zwłaszcza te na jesień bądź zimę, a więc kozaki, uważana jest za przejaw złego gustu i oznakę kiczu. Biała torebka nie jest zarezerwowana tylko na wiosenne i letnie miesiące. Można ją nosić również jesienią, kiedy pogoda dopisuje.

Jak wybrać białą torebkę?

Jeżeli kobieta chce mieć w garderobie i nosić białą torebkę, powinna zdecydować się na model wysokiej jakości. Nie warto kupować torebki w bieli ze sztucznego materiału. Jeżeli będzie wykonana ze skóry, na przykład licowej, to oprócz tego, że nie będzie wyglądać tandetnie, dodatkowo będzie można ją w łatwy sposób oczyścić w przypadku zabrudzenia, na przykład wilgotną szmatką z mydłem.

Z czym nosić białą torebkę?

Biała torebka na sportowo i do eleganckich strojów

Biała torebka ze względu na uniwersalny kolor pasuje zarówno do sportowych butów i kurtek, jak i do eleganckich marynarek. Biała torebka będzie stanowić dobre połączenie z wytartymi niebieskimi dżinsami i z kolorową marynarką. Uzupełni także stylizację złożoną z krótkich sukienek w stylu boho i białej koszulki. Będzie pasować do długich neonowych spódnic. Biała torebka będzie także odpowiednim dodatkiem do plażowych stylizacji z kostiumem kąpielowym i pareo.

Biały total look

Białą torebkę można nosić do ubrań również w tym samym kolorze, przez co uzyska się efekt białego total looku. Można ją też zestawić ze strojem na zasadzie kontrastu, wybierając ubrania w ciemnych kolorach, na przykład czarne, granatowe. Jest to zgodne z tezą, że biel najlepiej wygląda w towarzystwie czerni.

Kolorowe wstawki do białej torebki

Jeżeli biała torba wydaje się zbyt odważna, to można wybrać taką, która ma wstawki w innym kolorze, na przykład beżowe rączki lub czarne lamówki. Biała torebka powinna być jednak prosta w formie, najlepiej bez metalowych gadżetów.

Nie łączy się białej torebki i białych butów

Białej torby nie powinno się zestawiać w stylizacji z białym obuwiem. Wedle obecnych kanonów mody torebka i buty w tym samym kolorze są synonimem wpadki. Te dwie części garderoby nie powinny wyglądać jakby pochodziły z jednego kompletu.