Pepitka to deseń w małą, czarno-białą kratkę, chociaż w kolekcjach światowych projektantów pojawiają się również inne warianty kolorystyczne, na przykład czerwono-pomarańczowe jak u Reem Acry. Potocznie nazywa się ją kurzą stopką lub psim zębem. Jest to motyw charakterystyczny dla stylu retro. By modnie wyglądać spodnie w pepitkę można połączyć z różnymi modelami bluzek.

Skąd wziął się motyw pepitki?

Pepitka po raz pierwszy pojawiła się na sklepieniach domów na Bliskim Wschodzie w XVIII wieku. Europejski świat mody zawdzięcza wprowadzenie tego motywu Coco Chanel, która rozpowszechniła go w XIX wieku jako symbol elegancji i luksusu. Pepitka jako wzór nie jest zarezerwowana wyłącznie dla ubrań: spodni i bluzek, można też kupić buty czy torebki z tym wzorem. Ten deseń jest uniwersalny, dlatego jest odpowiedni zarówno dla nastolatek, jak i dla dojrzałych kobiet. Pepitka dobrze sprawdzi się nawet w stylizacjach rockowych, sportowych i casualowych.

Z czym zestawić spodnie w pepitkę?

Spodnie w pepitkę mają zazwyczaj klasyczny krój. Są proste i długie: mogą mieć długość do kostek albo 7/8 czy 3/4. Ubrania w pepitkę są świetną propozycją do pracy, ponieważ są eleganckie. W przypadku spodni pepitka powinna być drobna, natomiast na odzieży wierzchniej (płaszczu czy marynarce) może być większa. Jednak trzeba uważać, aby optycznie nie powiększyła osoby, która nosi takie ubranie.

Zakładając spodnie w pepitkę, trzeba pamiętać o unikaniu przesady. Kluczem do modnej stylizacji będzie minimalizm. Czarno-biała pepitka dobrze komponuje się z ubraniami w jednolitym kolorze, najlepiej kontrastującymi z bielą i czernią: czerwonym, granatowym, zielonym, żółtym, i gładkimi materiałami. W tych barwach można dopasować również akcesoria, na przykład czerwony pasek lub żółtą biżuterię. Jednak wówczas warto zdecydować się na neutralną górę stroju, na przykład białą bluzkę. Jest to zgodne z trendami lansowanymi przez Yves Saint Laurenta. Można ten zestaw powielać na wieczorne wyjście, uzupełniając skórzaną kurtką, albo do pracy z marynarką.

Projektanci proponują również bardziej odważne zestawienie. Na przykład Oskar de la Renta zestawia pepitkę z motywem kwiatów, rezygnując z gładkiej i jednokolorowej góry stroju. Według niego można zatem do spodni w pepitkę włożyć kwiecistą bluzkę. Warto, aby pozostała w kolorystyce zbliżonej do spodni, a zatem kwiaty były białe, czarne, granatowe.

Alexander Wang proponuje zakładać spodnie w pepitkę do szkoły. Można je wówczas połączyć ze sportową biało-czarną bluzą z młodzieżowym nadrukiem albo ze zwiewnym topem.