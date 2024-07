Strój na wigilię firmową należy dobrze skomponować. Warto pamiętać, że jest to spotkanie mniej formalne, choć nadal pozostajesz w pracy, w której obowiązuje najczęściej dress code. W takie sytuacji należy znaleźć tzw. złoty środek – sukienka do kolan, żakiet w wyrazistym kolorze lub dopasowana bluzka zapięta pod szyję.

Strój na wigilię firmową powinien być przede wszystkim

Elegancki – firmowa wigilia to w pewien sposób świętowanie i spędzanie czasu w gronie współpracowników (często znajomych). Wyrazem szacunku dla nich będzie przygotowanie wyszukanej stylizacji, która będzie odbiegać od stylu ubierania się na co dzień.

Wygodny – strój, który krępuje ruchy, szczególnie przy stole, może wprowadzić pewien dyskomfort. Przez to cała impreza może stać się męcząca, a ty będziesz siedzieć ze skwaszoną miną. Aby nie wypaść na osobę, która źle się czuje pomiędzy współpracownikami, zadbaj, aby stylizacja była dopasowana, ale nie za ciasna. Pamiętaj, że na wigilii przede wszystkim będziesz siedzieć za stołem.

Dopasowany do dress code'u firmy – jeżeli w pracy nie powinno się nakładać butów na szpilkach wyższych niż 10 cm, to na kolację wigilijną nie powinnaś przyjść na wyższych obcasach. To samo się tyczy panów – jeżeli dress code firmy zakłada noszenie np. niebieskich koszul, nie powinieneś nakładać białej koszuli (nawet jeżeli wydaje się bardziej elegancka i odświętna).

Strój na wigilię firmową: przydatne wskazówki

Oto kilka wskazówek, jak można szybko przygotować stylizację na wigilię firmową:

Kobiety powinny mimo wszystko założyć sukienkę (nie krótszą niż do kolan i bez głębokiego dekoltu, najlepiej rozkloszowaną lub koktajlową) lub spódnicę o podobnej długości.

Zakładając, że wigilia firmowa będzie późnym popołudniem lub wieczorem, najlepiej wybrać jeden z ciemnych kolorów: granat, czerń czy ciemny fiolet. Ołówkowa spódnica do kolan dobrze skomponuje się z białą koszulą zapiętą pod szyję.

Jeżeli jednak nie lubisz nosić ani spódnic ani sukienek, wybierz spodnie materiałowe w kant. Dobierz do nich koszulę i żakiet. Spodnie i koszulę w stonowanym kolorze połącz z intensywną barwą żakietu – np. czerwienią.

Nie przesadzaj z dodatkami – jeżeli założysz duże kolczyki, zrezygnuj z naszyjnika i pierścionków. Polecany jest jednak naszyjnik, który ozdobi szyję i zakryty dekolt.

Zaszalej z umiarem – wigilia firmowa to moment, w którym możesz ujawnić swój styl. Czerwone oprawki okularów, mocniejszy makijaż lub ciekawe buty to tylko przykłady tego, co możesz przygotować na spotkanie ze współpracownikami. Pamiętaj jednak, że to nadal strefa pracy – powinnaś się ubrać, a nie „przebrać”.

Czego unikać: głębokich dekoltów, zbyt krótkich spódnic i sukienek, kontrowersyjnej fryzury czy bardzo mocnego makijażu. Pamiętaj, że twoje zaprezentowanie się na nieformalnym spotkaniu w pracy będzie się później odbijać na funkcjonowaniu w firmie.