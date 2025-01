Paweł Gabor był młodym i utalentowanym aktorem, który swoją artystyczną drogę rozwijał w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze. Jego talent i zaangażowanie szybko zyskały uznanie zarówno wśród kolegów z zespołu teatralnego, jak i widzów. Dzięki swojej pasji i wyjątkowej charyzmie scenicznej przyciągał uwagę na każdym występie. Jeszcze w grudniu 2024 roku Paweł pojawił się na scenie, zachwycając publiczność. Jego odejście jest niespodziewane i pozostawiło ogromną pustkę w świecie teatru.

Nie żyje Paweł Gabor. Aktor miał tylko 26 lat

Lubuski Teatr w Zielonej Górze, z którym Paweł Gabor był związany, opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis, żegnając swojego kolegę. W komunikacie wyrażono głęboki żal i smutek z powodu jego nagłej śmierci. Dla zespołu teatralnego była to nie tylko zawodowa strata, ale także osobista tragedia. Współpracownicy wspominają go jako osobę pełną energii, oddaną swojej pracy i zawsze gotową do pomocy.

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Pawła Gabora, aktora Lubuskiego Teatru. Jeszcze w grudniu zachwycił nas wszystkich rolą Grabca w ''Balladynie'', a dziś pozostawia po sobie pustkę, której trudno będzie sprostać. (...) Paweł był życzliwą osobą, z pasją do sztuki. Uwielbiał śpiewać, kochał muzykę – zwłaszcza rockową. (...) W swojej pracy artystycznej kierował się słowami Stelli Adler: ''Życie bije i miażdży duszę, a sztuka przypomina ci, że w ogóle ją masz.'' Paweł przypominał nam o tej prawdzie każdego dnia, zarówno na scenie, jak i poza nią. Łączymy się w bólu z jego rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi, którzy mieli szczęście go poznać. Będzie nam go bardzo brakowało – czytamy na facebook'u.

Nagła śmierć Pawła Gabora wstrząsnęła środowiskiem artystycznym. Wiele osób wspomina go w mediach społecznościowych jako wspaniałego i dobrego człowiek.

Wielki talent Czechowickiego Teatru Muzycznego Movimento. Szok i niedowierzanie oraz łzy. Pawełku, gdybyś Ty widział wartość, jaką miałeś do zaoferowania światu. My to widzieliśmy. Wielki potencjał. Spoczywaj w pokoju. Modlimy się za Ciebie

Miałam okazję zamienić kilka słów po spektaklu Balladyna z tym młodym i bardzo utalentowanym aktorem. To bardzo smutna wiadomość, że tak wcześnie odszedł. Niech mu ziemia lekką będzie

Taki młody człowiek. Ogromna strata i smutek. Wyrazy współczucia dla bliskich – piszą internauci.

Choć przyczyna śmierci nie została ujawniona, tragedia przypomina o kruchości ludzkiego życia i znaczeniu pamięci o tych, którzy odchodzą zbyt wcześnie. Rodzinie i bliskim Pawła składamy najszczersze kondolencje.

