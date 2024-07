Staniki z paskami typu bondage to gwarancja nietuzinkowego wyglądu oraz komfortu. W modzie pojawiły się późno, a szczególnie modne stały się dzięki blogerkom, które zaczęły je prezentować w stylizacjach casualowych w połączeniu z rozpinanymi, białymi i oversizowymi koszulami.

Modne staniki z paskami, które fachowo nazywane są bondage, najpierw podbiły serca internautek. Ta część garderoby pojawiała się na blogach w stylizacja casualowych, ale również oficjalnych pod obcisłymi, czarnymi sukienkami.

Stanik z paskami: jak wygląda?

Stanik z paskami to przeważnie klasyczna bardotka z dodatkowymi ramionkami (paskami) na dekolcie lub plecach. Mogą być ze sobą plecione, zszyte lub tworzyć wzór. Mogą też pojawić się w wersji minimalistycznej – dwa paski poprowadzone od ramion do środka dekoltu. Stanik z paskami wygląda niesamowicie seksownie, przykuwa spojrzenie i trudno odmówić mu nietuzinkowego wyglądu.

Jak nosić stanik z paskami?

Stanik to mało widoczny element całej stylizacji. Czasami pokazanie go odbierane jest jako wyuzdanie i zły smak. Jednak ten model aż prosi się, aby go zaprezentować i uwydatnić w całym outficie. Stanik z paskami dobrze wkomponowuje się w stylizację codzienną:

lekko rozpięta koszula na guziki,

top z dekoltem,

bluzka z odkrytymi plecami,

body z odkrytymi plecami.

Nic też dziwnego, że pojawia się również w stylizacjach bardziej oficjalnych, m.in. pod sukienkami z dekoltem. Warto podkreślić, że taki stanik nie powinien pojawić się w stylizacjach wizytowych do pracy, ponieważ jest to element garderoby, który może okazać się zbyt odważny i kuszący. Nie wygląda również najlepiej w stylizacjach sportowych.

Dlaczego kobiety zakładają stanik z paskami?

Stanik z paskami zapewnia przede wszystkim wygodę, powoduje, że piersi są stabilniejsze w miseczkach i nie wypadają z nich, co może zdarzyć się w bardotce.

Drugim ważnym powodem, dlaczego kobiety sięgają po ten model, jest moda. Która z nas nie chciałaby dodać sobie nuty seksapilu? Stanik, jako część bielizny, wpływa na męską wyobraźnię i niewątpliwie przyciąga wzrok do kobiecego dekoltu czy odkrytych pleców.

Jednym z ciekawszych modeli stanika z paskami jest taki, który ma dodatkowe paski jeszcze pod biustem. Interesującą odmianą takiego modelu jest również zamocowanie pasków wokół miseczki lub podwójne ramionka. Najlepiej prezentuje się pod niedopiętą bluzką na guziki w połączeniu z jeansowymi szortami i czarnymi sandałami paskowymi. Całość prezentuje się bardzo casualowo, ale jednak stylizacja ma w sobie pazur.