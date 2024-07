Strój do pracy powinien być przede wszystkim dopasowany do profilu firmy. Luźniejszy strój obowiązuje w agencjach reklamowych czy redakcjach kolorowych czasopism, a bardziej elegancki np. w banku, sądzie czy kancelarii adwokackiej. Jeansowa sukienka, kombinezon oraz jasna koszula i top w połączeniu z odpowiednimi dodatkami to idealne stylizacje do niemal każdej pracy.

Odpowiedni strój to element biurowego savoir-vivre w miejscu pracy. Każda firma może mieć swój indywidualny dress code, z którym osoba zatrudniona powinna się zapoznać. To szczególnie ważne np. na spotkaniach biznesowych, gdzie pracownik nie tylko reprezentuje siebie, ale i całą firmę.

Spódnice i sukienki z jeansu do pracy

Sukienka jeansowa to bardzo kobieca, a jednocześnie elegancka stylizacja. Klasyczne kroje mają krótkie rękawy i długość do kolan. Sukienka z jeansu może być zapinana z przodu na guziki przez całą długość lub ściągana w pasie sznurkiem albo paskiem. W chłodniejsze dni na ramiona można założyć jasny żakiet, np. w pastelowych kolorach. Klasycznie i elegancko będzie wyglądać połączenie jeansu z butami na obcasie lub koturnie. Do jeansowej spódnicy można założyć zwiewną bluzkę z dekoltem w serek. Długa spódnica ołówkowa z wyższym stanem rewelacyjnie wysmukli talię, a w połączeniu ze szpilkami będzie wyglądać bardzo szykownie.

Kombinezon damski wizytowy

Damski kombinezon wizytowy to bluzka połączona z długimi spodniami. Modele z jeansu lub zwiewnego materiału, np. z obniżoną linią ramion, sprawdzają się na mniej oficjalnych stanowiskach pracowniczych. Do banku, kancelarii czy biura warto wybrać elegancki kombinezon z materiału w stonowanych kolorach, np. czerni, bieli, granatu, szarości. Ubranie szykownie wygląda w połączeniu z paskiem w talii i kopertowym dekoltem. Na spotkanie biznesowe do kombinezonu można założyć prosty rozpinany żakiet, elegancką skórzaną torbę oraz buty na obcasie. Stylizację dopełnią delikatne kolczyki i lekka bransoletka.

Biała koszula lub bawełniany top do pracy

Biała koszula to podstawowe ubranie, którego nie może zabraknąć w damskiej szafie. Jest na tyle uniwersalna, że dzięki niej można stworzyć zarówno bardzo gustowną stylizację, np. w połączeniu ze skórzaną spódnicą i szpilkami, jak i mniej oficjalną, łącząc ją np. z prostymi rurkami i balerinami. Zwykły bawełniany damski top, czyli t-shirt bez rękawów w połączeniu z marynarką i materiałowymi spodniami to pomysł na ubranie do pracy. Stylizację można ożywić masywnym naszyjnikiem lub kolorową, dużą torebką.