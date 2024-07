Trend half-dip nails, zwany również pogrubionym frenchem, jest innowacyjnym trendem w manicure, polegającym na kontrastowym zestawieniu dwóch kolorów. Metoda ta jest skutecznym sposobem na zamaskowanie odrostu na paznokciach hybrydowych. Do jej wykonania potrzeba: taśmy klejącej, lakieru kolorowego, top coatu oraz opcjonalnie ozdób do paznokci.

Metoda half-dip nails jest dobrym rozwiązaniem dla kobiet zapracowanych, które nie mają czasu na częste odwiedzanie kosmetyczki, a chcą cieszyć się zadbanymi paznokciami. Jest ona skutecznym sposobem na zamaskowanie nawet kilkumiesięcznego odrostu.

Half-dip na paznokciach bez odrostu

Paznokcie pomalowane sposobem half-dip charakteryzują się kontrastowym zestawieniem kolorów z wyraźną linią odcięcia. Do wykonania takiego manicure potrzeba: taśmy klejącej, lakieru do paznokci, top coatu (utwardzacza) oraz opcjonalnie ozdób do paznokci, cały proces składa się z kilku etapów:

na samym początku pozbądź się skórek oraz opiłuj paznokcie, tak żeby nie były one zbyt długie i nie przeszkadzały ci w codziennym wykonywaniu czynności,

następnie przyklej taśmę klejącą - mniej więcej do połowy paznokcia, po to żeby stworzyć wyraźną linię oddzielającą obydwa kolory,

w kolejnym etapie pomaluj odkrytą część paznokcia i poczekaj aż wyschnie, a następnie powtórz czynność z taśmą klejącą na części niepokrytej jeszcze lakierem.

na końcu nałóż na paznokcie utwardzacz.

Pogrubiony french a odrost na paznokciach

Technika half-dip sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku odrostów na paznokciach hybrydowych. Wówczas nie ma potrzeby malowania górnej części paznokci. Wystarczy przykleić taśmę i pomalować dół paznokcia na wybrany kolor. W takiej sytuacji pogrubiony french jest bardzo szybką metodą maskowania odrostów. Zamiast lakieru do paznokci do tego celu można użyć również ozdób: pyłków, brokatów, płatków i cyrkonii. Dobrze sprawdzą się także naklejki wodne, które przykleja się na paznokcie, po wcześniejszym namoczeniu w ciepłej wodzie.

Podstawową formę trendu half-dip można modyfikować na różne sposoby, np. łącząc lakiery błyszczące z matowymi lub zestawiając ze sobą więcej niż dwa kolory. Dobrym rozwiązaniem na przekształcenie tradycyjnego half-dip jest stworzenie linii oddzielającej kolory w poprzek paznokcia.