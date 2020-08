Paznokcie - najnowsze trendy na jesień 2020. Milky nails, crystal nails, constellation nails to największe hity jesieni!

Chociaż lato mamy jeszcze w pełni, to już powoli powinnyśmy zastanowić się, co będzie modne tej jesieni! I nie chodzi tylko o ubrania czy fryzury, ale także o... paznokcie! Przygotowaliśmy dla Was top 5 gorących, jesiennych trendów 2020! Jakie stylizacje paznokci będą rządzić w nadchodzących miesiącach? Koniecznie zobaczycie, aby na Waszych dłoniach zagościły tylko najmodniejsze wzory!

1. CRYSTAL NAILS

Na punkcie Crystal Nails oszalały kobiety na całym świecie. To zdecydowanie jeden z najbardziej gorących trendów 2020 roku, który w szczególności będzie królował tej jesieni. Hitowe paznokcie w stylu Crystal Nails to połączenie kryształu, marmuru i kryształu górskiego (czyli geody) w jedno. Te piękne i wyjątkowe kamienie szlachetnie stały się inspiracją do stworzenia fantastycznego wzoru. Jak się je wykonuje? Potrzebne nam są do tego oczywiście lakiery hybrydowe, płatki złota i sproszkowany ametyst. Stylizacja nie jest prosta w wykonaniu, dlatego lepiej zostawić ją profesjonalnej manicurzystce. Efekt jest obłędnie piękny, dlatego koniecznie powinnyście rozważyć wykonanie właśnie takich paznokci w najbliższych miesiącach!

2. CONSTELLATION NAILS

Constellation Nails to kolejny absolutny hit tej jesieni! Znaki zodiaku, gwiazdki, księżyce i kosmiczny pył zdecydowanie powinny znaleźć się na twoich paznokciach. Chociaż jakiś czas temu odeszły z trendów, teraz zdecydowanie wracają do łask i przeżywają swój renesans. To będzie niewątpliwie jeden z najmodniejszych wzorów nadchodzącego kwartału. Wybierzcie zatem ciemny lakier, namalujcie ulubione wzory związane z astrologią, dodajcie brokat i efekt WOW murowany!

3. TORTOISESHELL MANICURE

W 2019 roku ten trend nieśmiało wkraczał na "paznokciowe salony". Dzisiaj jest już absolutnym hitem. Tortoiseshell manicure ma za zadanie odzwierciedlić potocznie zwany żółwiowy kolor. Jest to zazwyczaj mieszanka odcieni kremowych i rudych, z elementami czerni. Gwarantujemy Wam, że świetnie wygląda to na paznokciach! Z reszta - zobaczcie same. Klasa i elegancja sama w sobie.

4. MILKY NAILS

Milky Nails to propozycja dla pań, które unikają ekstrawaganckich wzorów i stawiają na bardziej klasyczne rozwiązania. Jak sama nazwa wskazuje, jest to trend, który nawiązuje do koloru mleka. Tak naprawdę wystarczy jedynie dobrać mleczny kolor lakieru i dodać niewielkie zdobienie np.: złoty brokat. W każdym sezonie klasyka obroni się sama! A tej jesieni zdecydowanie odchodzimy od odcieni czerwieni, dlatego ten trend z pewnością powinien pojawić się na Waszych paznokciach!

5. 3D NAILS

3D Nails to nic innego jak zdobienie, które charakteryzuje się wypukłościami na paznokciu. Teraz zwykłe, płaskie wzorki odchodzą w zapomnienie i ustępują miejsca właśnie różnym trójwymiarowym aplikacjom. Jesienią z pewnością zobaczycie je na dłoniach u wielu pań. A czy Wy również się skusicie?

Koniecznie dajcie znać, który trend na jesień 2020 spodobał Wam się najbardziej!