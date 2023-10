Małgorzata Socha została przyłapana przez paparazzi na ulicach Warszawy. Gwiazda "Przyjaciółek" była zajęta rozmową przez telefon. Trudno jednak przejść obojętnie obok jej zdjęć. Aktorka postawiła na luźną stylizację, której podstawą był jeansy. Lubicie takie miejskie stylizacje?

Reklama

Małgorzata Socha z torebką za 30 tysięcy złotych

W ostatnim czasie Małgorzata Socha miała sporo powodów do świętowania. Nie tylko obchodziła swoje 43. urodziny, ale również przeżywała z małą Zosią jej wielki dzień. Córka Małgorzaty Sochy przystąpiła do pierwszej komunii świętej, co znana mama zrelacjonowała w sieci.

Tym razem do sieci trafiły zdjęcia, na które Małgorzata Socha nie miała wpływu. Aktorka została przyłapana przez paparazzi na ulicach Warszawy. Załatwiała swoje sprawy, parkując wartego fortunę mercedesa. Była zajęta rozmową przez telefon. Jak widać, nawet na co dzień nie brakuje jej stylu, a zwykłe elementy garderoby potrafi zestawić ze sobą tak, by ciężko było oderwać od niej wzrok.

Zobacz także: Córka Małgorzaty Sochy przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Aktorka pokazała zdjęcia. Zosia to cała mama!

Małgorzata Socha postawiła na modne w tym sezonie jeansy z szeroką nogawką. Dobrała do nich bluzkę z hiszpańskim dekoltem, odsłaniając również plecy. Miała ze sobą również torebkę z domu mody Chanel, której ceny osiągają nawet kwoty 30 tysięcy złotych. Zobaczcie nowe zdjęcia Małgorzaty Sochy.

Zobacz także: Małgorzata Socha świętuje 6. urodziny córki! "Dziękuję Ci, Basieńko, że mogę być Twoją mamą"

Reklama

Małgorzata Socha jest fanką dodatków z najdroższych domów mody na świecie. Chociaż nie wyróżnia się ekstrawagancją, a jej stylizacje są eleganckie i stonowane, nie brakuje w jej szafie drogich perełek. Niedawno paparazzi przyłapali Małgorzatę Sochę z torebką YSL, za którą trzeba zapłacić cztery tysiące złotych.