Spódniczki mini uznawane są za najbardziej odważne i jednocześnie kuszące części kobiecej garderoby. Możesz je założyć na randkę czy na wyjście ze znajomymi. Uważaj jednak – w niektórych kulturach spódnica przed kolano uznawana jest za niestosowny, a nawet wulgarny strój.

Reklama

Spódniczki mini nie są wynalazkiem naszych czasów. Już w starożytności kobiety chodziły w kusych spódnicach, co z pewnością wynikało z praktycznych powodów, związanych z codziennym życiem. W modzie pojawiły się na przełomie wieku XX, choć też niechętnie projektanci mody przełamywali umowną granicę kolana. Spódnica midi utożsamiana była (notabene tak pozostało do dziś) za elegancki element stroju, ze względu na jej klasyczny wyraz i szyk. Jednocześnie określano niepochlebnie spódniczkę mini jako wulgarną i noszoną wyłącznie przez panie „lekkich obyczajów”.

Spódniczka mini nie na wszystkie okazje

Spódnica powyżej kolana uważana jest za element stroju casualowego, bardziej nieoficjalnego. Nie powinno więc dziwić, że nałożenie jej do pracy, w której panuje ścisły dress code, może zostać uznane za niewłaściwe. Również podczas ważnych służbowych wydarzeń lub oficjalnych wyjść spódniczka mini może zostać uznana za modowe faux pas. Spódniczka mini może okazać się niewłaściwym ubiorem także:

w teatrze,

w operze,

w miejscach religijnych.

Spódniczka mini może być swobodnie zakładana na randkę, wyjście ze znajomymi czy piknik na świeżym powietrzu.

Zobacz także

Komu pasuje spódnica mini

Taka spódnica polecana jest nastolatkom i kobietom młodym, nie oznacza to jednak zakazu dla pań starszych. Spódnica powyżej kolana odsłania nogi i to ich wygląd powinien być głównym wyznacznikiem zakładania lub unikania tej części garderoby. Z tego powodu nie powinno się jej zakładać, gdy kobieta ma:

masywne uda i rozbudowane łydki,

zbyt obfite uda,

duże pośladki.

Niestety spódniczka mini bezlitośnie podkreśli wszystkie mankamenty figury, dlatego polecana jest kobietom o szczupłej sylwetce. Kobiety o pełniejszych kształtach mogą sięgnąć po model rozkloszowany, który tuszuje w pewien sposób niedoskonałości dolnej partii ciała.

Stylizacje ze spódnicą mini

Spódniczka mini może być łączona zarówno z bluzkami dopasowanymi do ciała, jak i obszernymi. Mimo, że sama „miniówka” uważana jest za strój nieoficjalny i casualowy, to sama w sobie może być elegancka i pojawiać się w stylizacjach klasycznych oraz glamour. Dobrze komponuje się z żakietem, kamizelką czy elegancką bluzą. Dobór obuwia również może być różnorodny – pasować będą zarówno szpilki na wysokim obcasie, sandałki, balerinki czy lordsy. Jeżeli postawi się na stylizację sportową to można sięgnąć po trampki, a nawet adidasy.

Reklama

Do łask powraca spódniczka mini jeansowa, która na wiele lat wypadła z modowego "must have". Dziś pojawia się w wielu stylizacjach – przede wszystkim kowbojskich czy hippie, gdzie łączona jest z koszulami, zwiewnymi bluzkami i kozakami czy botkami.