Małgorzata Rozenek dopiero co zaniepokoiła fanów relacją z wizyty w szpitalu i problemami zdrowotnymi - teraz jednak wszystko wskazuje na to, że gwiazda wraca do pełnej sprawności. Małgorzata Rozenek w Walentynki pojawiła się na mieście w stylizacji, wobec której naprawdę trudno przejść obojętnie! Trzeba jednak przyznać, że to mocno ekstrawagancka opcja i nie każda kobieta by się na nią zdecydowała.

Małgorzata Rozenek już przywołuje wiosnę w neonowym looku

W ostatnich miesiącach Małgorzata Rozenek skupiła się w stu procentach na dbaniu o formę i przygotowaniach do najnowszego show. Niestety, ostatnio Rozenek doświadczyła bolesnego w skutkach upadku i relacjonowała wizytę w szpitalu, a fani zastanawiali się, czy to przekreśli jej nowe, zawodowe plany. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że Rozenek wraca do pełni sprawności i aktywności - do sieci właśnie trafiły ujęcia byłej prowadzącej "Dzień Dobry TVN" w totalnie energetycznej i wiosennej stylizacji!

Małgorzata Rozenek postawiła na neonowy total look - marynarkę i spódniczkę o długości mini, która eksponowała zgrabne nogi prezenterki. Długie kozaki w tym samym odcieniu dodawały całej stylizacji elegancji. Trudno jednak zaprzeczyć, że gwiazda zdecydowała się na naprawdę odważną długość spódniczki. Rozenek była jednak w świetnym humorze - czy to oznacza, że ma walentynkowe plany z Radosławem Majdanem? O tym z pewnością przekonają się jej fani, oglądając kolejne relacje na InstaStories.

Tymczasem zobaczcie naszą galerię ujęć Małgorzaty Rozenek "przyłapanej" przez paparazzi. Zainspirujecie się jej stylem tej wiosny?

