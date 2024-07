Spódnice maxi to od kilku sezonów hit mody letniej. Zaprojektowane z lekkich tkanin są wygodne i zwiewne oraz dają komfort podczas upalnych dni.

Spódnica maxi mylnie kojarzy się z ciężkim elementem stroju rodem z wieku XVII czy XVIII. Co ciekawe dziś maxi już wcale nie musi oznaczać maxi, a mini. Bardzo popularnym fasonem stała się spódnica podwójna – wewnętrzna warstwa to mini z grubszego, dzianinowego materiału, a zewnętrzna przedstawia się w formie maxi spódnicy z przezroczystego materiału do samej ziemi.

Maksymalizm to minimalizm i na odwrót

Kieruj się tą zasadą sięgając po spódnicę maxi. Dlaczego? Obszerne, duże elementy stylizacji same w sobie przyciągają uwagę i stają się jej mocnym punktem. Outfit, w którym pojawia się spódnica maxi, powinien pozostać w konwencji minimalizmu i zawierać jak najmniej dodatków i kolorów. Idealnie sprawdzi się tutaj kolejna, żelazna zasada – trzech kolorów.

Komu pasuje spódnica maxi?

Spódnica maxi charakteryzuje się uniwersalnością, ale również praktycznością. Sięgając długością najczęściej poziomu kostek lub nawet samej ziemi maskuje niedoskonałości dolnych partii ciała. Spódnica maxi tuszuje masywne uda, zbyt rozbudowane łydki i obfite pośladki. Należy jednak wiedzieć, że:

kobiety o figurze jabłka (wystający brzuszek) powinny zakładać spódnice maxi rozpoczynające się tuż pod biustem,

kobiety o figurze cegły (brak zaznaczonej talii) powinny sięgnąć po spódnice, które rozpoczynają się na poziomie talii i najlepiej mają wszyty dodatkowo szeroki pas,

kobiety o figurze wazonu (szerokie ramiona i wąskie biodra) powinny założyć spódnicę, która zaczyna się na poziomie bioder i przybiera postać bezy. Jest to model wielowarstwowy i uszyty najczęściej z tiulu.

Kiedyś uważano, że spódnice pasują tylko wysokim i szczupłym kobietom. Tak naprawdę większość kobiet, nawet tych niskich, może sięgnąć po taki model. Jedynie odradza się spódnicę maxi kobietom o bardzo puszystych kształtach.

Jak nosić spódnicę maxi, aby samemu nie stać się maxi?

Spódnica maxi najlepiej prezentuje się w jednolitych, pastelowych kolorach – różu, mięcie, błękicie, pomarańczy czy przygaszonym złocie. Obszerne, powłóczyste i marszczone spódnice komponują się przede wszystkim z przylegającą i gładką górą – bluzką na ramiączkach, z rękawem 3/4 lub długim rękawem. Bardzo dobrze wygląda połączenie body ze spódnicą maxi, ponieważ góra stylizacji przylega idealnie do ciała, a dodatkowo odkryte plecy (bardzo często pojawiają się w ubraniach tego typu) podkreślają kobiecy wyraz ubioru. Body ze spódnicą maxi to ukłon dla dziewczęcego uroku, ale i stylu klasycznego w modzie. Oto kilka cennych wskazówek, którymi powinno się kierować przy komponowaniu stylizacji ze spódnicą maxi:

