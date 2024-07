Sól zasadowa polecana jest do kąpieli osobom cierpiącym na atopowe zapalenie skóry i mającym alergię. Zasadowa pielęgnacja ciała powoduje nawilżenie skóry i zapobiega rozprzestrzenianiu się grzybów.

Właściwości soli zasadowej

Sól zasadowa powoduje natłuszczenie skóry i zapobiega rozprzestrzenianiu się grzybów. Grzyby przebywają w środowisku o wartości pH 3,5-5,5, a zasadowa kąpiel osiąga wartość 8,5 pH. Oznacza to, że specyfik przyczynia się do zabicia grzybów i toksyn w krótkim czasie. Sól zasadowa powoduje także odkwaszenie i oczyszczenie organizmu ze szkodliwych substancji, a dodatkowo redukuje cellulit. Stosowanie soli zasadowej do pielęgnacji ciała jest bardzo zdrowe i doskonale natłuszcza skórę. Eliminuje kwaśne środowisko i wspomaga regenerację skóry.

Sól zasadowa – jak stosować do kąpieli?

Czas trwania kąpieli w soli zasadowej powinien wynosić od 60 do 120 minut. Im kąpiele są dłuższe, tym efekty są szybsze. Temperatura, w jakiej powinno się brać kąpiel zasadową powinna wynosić 36-38 stopni. Przebieg odkwaszania rozpoczyna się po 20 minutach, dlatego im dłuższa kąpiel, tym lepiej. Na samym początku należy napełnić wannę wodą z kranu osiągającą wartość pH 7 i wsypać do niej trzy łyżki soli zasadowej. Po chwili wartość pH wody zmieni się z 7 na 8,5, a po godzinnej kąpieli spadnie do 7,5-8. W trakcie kąpieli zaleca się co jakiś czas (najlepiej co 10 minut) masować ciało szczotką lub gąbką do kąpieli. Alergicy i osoby cierpiące na łuszczycę do wanny z solą zasadową mogą dodać 2 l herbaty przygotowanej ze skrzypu polnego czy z bratka. Sól zasadowa rozświetli, uzdrowi i oczyści skórę.

Przed zastosowaniem soli zasadowej warto skonsultować się z lekarzem, szczególnie jeśli na coś chorujesz.