Skrzyp polny to bylina, która rośnie dziko na terenie całej Polski. Z wyglądu przypomina małą choinkę. Jego pędy zgniatane wydają charakterystyczny odgłos, stąd prawdopodobnie wzięła się nazwa rośliny. To właśnie bogate w krzem pędy mają zastosowanie lecznicze.

Właściwości skrzypu polnego

Pędy skrzypu polnego są bogatym źródłem minerałów i mikroelementów, zawierają: krzem, potas, fosfor, żelazo, flawonoidy, fitosterole i garbniki. Skrzyp zawiera również witaminę C.

Skrzyp ma właściwości przeciwbakteryjne, uszczelnia ściany naczyń krwionośnych i poprawia krzepliwość krwi. Działa moczopędnie i oczyszczająco. Poprawia też przemianę materii.

Zastosowanie skrzypu polnego

Skrzyp polny, z uwagi na swoje właściwości zdrowotne, jest wykorzystywany w leczeniu następujących schorzeń i dolegliwości:

gruźlicy,

miażdżycy,

kamicy nerkowej i pęcherzowej,

hemoroidów,

reumatyzmu,

zapalenia pęcherza moczowego,

cukrzycy,

zbyt obfitych miesiączek,

zapalenia gardła i dziąseł,

łupieżu.

Skrzyp polny wzmacnia ponadto włosy i paznokcie. Poprawia też wygląd skóry.

Jak przygotować skrzyp polny?

Skrzyp na początku maja wypuszcza pędy płonne, które mają zastosowanie lecznicze. Najlepiej zbierać je w sierpniu, ponieważ wtedy zawierają najwięcej kwasu krzemowego o właściwościach zdrowotnych.

Ze skrzypu polnego można przygotować: napar, kąpiel, maseczkę do paznokci i płukankę do włosów.

Napar lub płukanka do włosów ze skrzypu polnego

Napar do picia można przygotować z dostępnego w sprzedaży skrzypu w torebkach. Jeśli chcemy zrobić napar z suszonych pędów skrzypu polnego, wsypmy 2 łyżeczki suszu i zalejmy go jedną szklanką gorącej wody. Napar będzie gotowy po ok. 7-10 minutach. Napar taki można też stosować jako płukankę do włosów. Należy po myciu wypłukać włosy ostudzonym naparem i pozostawić do wyschnięcia. Napar może też służyć do płukania gardła i jamy ustnej.

Kąpiel lecznicza lub okłady ze skrzypu polnego

Szklankę świeżych pędów skrzypu lub 3 szklanki suszu zalewamy 2 litrami wody. Gotujemy wszystko przez ok. 15 minut i po przecedzeniu wlewamy do wanny z wodą. Gotowany skrzyp można też stosować do robienia okładów. Namoczoną w skrzypie bawełnianą szmatkę lub gazę przykładamy do miejsca, w którym odczuwalny jest ból reumatyczny. Trzymamy do momentu aż okład zrobi się zimny.

Maseczka do paznokci ze skrzypu polnego

Pół szklanki świeżych pędów skrzypu polnego zblenduj z łyżką oliwy z oliwek. Posmaruj tym paznokcie i dłonie. Po 20 minutach zmyj maseczkę.

Przeciwwskazania i skutki uboczne stosowania skrzypu polnego

Naparu ze skrzypu nie powinny pić osoby cierpiące na choroby nerek. Długotrwałe i zbyt częste picie herbatki ze skrzypu (dłużej niż 3 tygodnie w ilości większej niż 1 szklanka dziennie) może doprowadzić do niedoboru witaminy B1, któremu towarzyszą objawy takie, jak:

