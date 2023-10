Jesienią i zimą, a zwłaszcza w czasach częściowego lockdownu, spędzamy w domu coraz więcej czasu. To idealny moment na to, by zadbać o siebie - o swoje ciało, skórę, twarz, ciało, włosy. Dlatego też przygotowaliśmy dla was zestawienie produktów kosmetycznych, dzięki którym zadbasz o całą siebie.

Reklama

TWARZ

BAKUCHIOL BioRetinol Effect to nowa linia kosmetyków od Bielendy. Odbudowujące serum przeciwzmarszczkowe ma w sobie 97 procent składników pochodzenia naturalnego. Cena to 14,99 zł.

Botanical Collagen Tonic czyli ujędrniający tonik do twarzy z kolagenem od PIXI. Przywraca jędrność skóry i nadaje jej młodzieńczy blask! Polecamy! Cena to 59 zł za 100 ml lub 109 zł za 250 ml.

AMVI Cosmetics, rozświetlające serum do twarzy z witaminą C, to nasza kolejna listopadowa propozycja. Bogata formuła aktywnych składników roślinnych nawilża i pielęgnuje oraz chroni przed działaniem niekorzystnych czynników środowiskowych. Skóra wygląda na młodszą, piękniejszą i zyskuje zdrowy blask. Cena to 64,99 zł.

CIAŁO

Klasyka, którą kochamy, to produkty marki NIVEA. Błyskawicznie nawilżający balsam do ciała do skóry normalnej jest zawsze w naszej kosmetyczce. Regularna cena to 22,99 zł za opakowanie.

Kokosowy zawrót głowy zapewni wam za to produkt od Eveline. To aktywnie nawilżające mleczko do ciała w balsamie. Pachnie tak pięknie, że aż chce się je zjeść! Cena to 13,49 zł za opakowanie.

Produkt, który kochamy to masło do ciała od The Body Shop. Jest wyjątkowe, bo pachnie wanilią i dynią. Piękne jesienne zapachy to jest to! Jego cena to 69,90 zł.

WŁOSY

Kiedy za oknem pogoda nie zachwyca, coraz trudniej jest nam wyjść z domu do fryzjera. Doskolane to rozumiemy. Dlatego z odsieczą przybywa Kevin Murphy Retouch Me Light Brown. To jasnobrązowy korektor odrostów w spray'u. Jego cena to 59,90 zł/30 ml, dostępny na hair2go. RETOUCH.ME występuje w czterech odcieniach CZARNY, CIEMNY BRĄZ, JASNY BRĄZ i KASZTANOWY.

Blow Dry Primer od Davines to sprzymierzeniec trwałej fryzury! Jeśli chcesz, by twoje włosy wyglądały perfekcyjnie podczas spaceru, postaw właśnie na ten produkt. Produkt z linii do stylizacji More Inside tworzy teksturę, przyspiesza suszenie włosów oraz chroni przed ciepłem i wilgocią. Kosmetyk dostępny jest w salonach fryzjerskich współpracujących z włoską marką. Cena to 120 zł za 250 ml.

Uwielbiamy kosmetyki, które nie odstraszają nas ceną, a przy tym genialnie działają! Taką marką jest BARWA NATURALNA i jedna z jej propozycji - szampon ziołowy - pokrzywa. Cena to ok. 6 zł za 250 ml.