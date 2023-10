1. StriVectin SD Advanced Plus Krem na zmarszczki i rozstępy

Nowa odsłona kultowego kremu na zmarszczki i rozstępy, skuteczniejsza i bardziej skoncentrowana niż kiedykolwiek!

Formuła zawiera opatentowaną technologię NIA-114™ oraz ulepszony Collagex-CE Complex™ zawierający tripeptyd miedziowy oraz składniki pochodzące z fermentacji morskiego szczepu bakterii. Krem działa kierunkowo na 10 różnych typów kolagenu występujących w skórze. Badania kliniczne potwierdzają, że zwiększa elastyczność skóry i minimalizuje widoczność zmarszczek już w 2 tygodnie*, a rozstępów zaledwie w 4 tygodnie**.

Cena ok. 335 złotych

2. StriVectin Crepe Control ™ Ujędrniający krem do ciała

StriVectin Crepe Control to balsam silnie ujędrniający o kremowej konsystencji. Dzięki lekkiej formule szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze nieprzyjemnej w dotyku tłustej warstwy. Dwa razy dziennie obficie wmasuj produkt w oczyszczoną, suchą skórę, skupiając się przy tym na partiach ciała, które są najbardziej przesuszone.

Krem ujędrniający do ciała StriVectin Crepe Control to coś więcej niż zwykła emulsja. To kuracja wypełniona peptydami oraz środkami liftingującymi i rozjaśniającymi o skutecznym działaniu. Kosmetyk nie zawiera parabenów ani parafiny i jest odpowiedni dla skóry wrażliwej.

Cena ok. 320 zł

3. ARTDECO Intensywnie nawilżający krem do ciała

Krem ARTDECO to połączenie naturalnych, starannie wyselekcjonowanych składników aktywnych, takich jak masło shea czy witamina E, która często określana jest mianem witaminy młodości. Intensywny krem do ciała szybko się wchłania i zapewnia bogate nawilżenie. Jednocześnie chroni i wygładza skórę dzięki wyselekcjonowanym składnikom aktywnym, takim jak masło shea i witamina E. Delikatny zapach azjatyckiego neroli i drzewa sandałowego zapewnia oprócz pielęgnacji ciała dobre samopoczucie. Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry.

Cena ok. 89 zł

4. Murad - Aktywna kuracja złuszczająca Replenishing Multi-Acid Peel

Aktywna dwufazowa kuracja złuszczająca do codziennego stosowania. Przyśpiesza odnowę komórek skóry o 33% w ciągu 7 dni, jednocześnie odżywiając skórę oraz zapobiegając jej przesuszeniu i podrażnieniom. Odnawia powierzchnię skóry w najlepszy dla niej sposób: skutecznie, nie agresywnie. Formuła łączy skuteczne złuszczanie z intensywnym odżywianiem nadając ziemistej cerze natychmiastowego blasku w jednym prostym kroku.

Cena ok. 410 zł

5. PUPA Milano Fruitlovers Masło do ciała 003 Bergamot Bio

Masło do ciała o bogatej, ale szybko wchłaniającej się konsystencji pozostawia skórę miękką i nawilżoną. Jego chroniąca przed zanieczyszczeniami formuła została wzbogacona o ekstrakt z bergamotki pochodzenia organicznego i jest bogata we flawonoidy i antyrodniki. Urocze, kolorowe opakowanie sprawia, że masło do ciała FRUITLOVERS idealnie nadaje się również na prezent. Produkt testowany dermatologicznie.

Cena ok. 72 zł

6. Korres Serum samoopalające i upiększające do twarzy i ciała

Serum do twarzy i ciała Korres zapewnia natychmiastowy efekt opalonej skóry bez konieczności ekspozycji na słońce. Preparat dopasowuje się do indywidualnego odcienia karnacji, a po jego aplikacji naskórek jest przyjemnie gładki i pełen naturalnego blasku.

Naturalne serum samoopalające i udoskonalające wygląd skóry. Zapewnia natychmiastowe, złociste glow i długotrwałą, zdrowo wyglądającą opaleniznę, jak po wakacjach na greckiej plaży. Dopasowuje się do indywidualnego odcienia skóry. Po pierwszej aplikacji efekt średniej opalenizny. Jeśli chcesz osiągnąć poziom opalenizny dopasowany do swoich preferencji - możesz używać produktu kilka dni z rzędu, aby zbudować intensywność koloru.

Cena ok. 175 zł

7. Weleda Skin Food Emulsja do ciała

Wykorzystując moc oryginalnego Skin Food Weleda, intensywnie odżywcza i nawilżająca emulsja do ciała zadowoli nawet bardzo suchą skórę.

Działanie:

Aktywuje regenerującą moc natury

93% potwierdzone: natychmiastowe uczucie komfortu

+57% nawilżenia skóry

Skóra jest jędrna, miękka, zdrowa

Łatwo się wchłania

Tolerancja przez skórę i skuteczność potwierdzone dermatologicznie.

Cena ok. 70 zł