Jak rozpoznać skórne zmiany łuszczycowe?

Łuszczyca to jedna z najczęściej występujących chorób skóry. W Polsce choruje na nią ok. miliona osób. Nie można się nią zarazić, łuszczyca ma podłoże genetyczne, a jej objawy nasilają: stres, infekcje dróg oddechowych, urazy skóry, spożywanie alkoholu. Najczęściej pierwsze objawy łuszczycy występują ok. 22 roku życia.