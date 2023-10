Wydaje ci się, że dbasz o środowisko. Segregujesz śmieci, oszczędzasz wodę, starasz się korzystać

z toreb wielokrotnego użytku, kupujesz odpowiedzialnie, ale... Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, czy twoja pielęgnacja również wpisuje się w trend EKO?

EKO pielęgnacja

Działania proekologiczne to inwestycja w przyszłość. Ciągły rozwój wiedzy na ten temat, sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się nad tym tematem dokonując codziennych wyborów. Dbałość o środowisko to przecież kwestia, która dotyczy nie tylko nas, ale i przyszłych pokoleń. Warto pamiętać, że większa świadomość to większa możliwość zdecydowania o tym, które produkty są dla nas niezbędne – w tym temacie warto skupić uwagę również na codziennej pielęgnacji. Czy wiesz jakie kosmetyki powinny znaleźć się w (eko)kosmetyczce. Nie zapominajmy, że pielęgnacja to również element, który należy pod „wziąć lupę” jeśli chcemy żyć w zgodzie z naturą. Czy masz już swój #beautyplan oparty na zasadach zgodnych z trendem EKO?

Innowacja w zgodzie z naturą

Codziennie dokonujesz wiele wyborów. Jednym z nich jest to, jak każdego dnia zadbasz o swoją skórę. Jeśli ważne jest dla ciebie środowisko, postaw na pielęgnację innowacyjną, ale... w zgodzie z naturą.

W 2018 roku marka CAUDALIE wprowadziła na rynek linię VINOPURE. W tym roku linia ta przeszła rewolucję. VINOPURE to skuteczne rozwiązanie na problem niedoskonałości, ale też innowacyjne formuły stworzone w trendzie EKO. Cała linia składa się z pięciu kosmetyków, które w połączeniu tworzą wspaniały zabieg pielęgnacyjny - oparty na składnikach pochodzenia naturalnego, bez sztucznych substancji zapachowych. Dodatkowo opakowania produktów pochodzą z recyklingu i również nadają się do recyklingu.

Co wyróżnia linię VINOPURE? W kosmetykach zawarty jest w 100% naturalny, złuszczający kwas salicylowy pochodzący z rosnącej w Azji golterii. Dodatkowo znajdziecie tam opatentowaną substancją POLI+6 , opartą na nowatorskim połączeniu polifenoli otrzymywanych z winogron oraz koktajlu 6 oczyszczających olejków eterycznych.

Siła odpowiedniej pielęgnacji

Postaw na czterostopniową pielęgnację z linią VINOPURE. Jej pierwszy etap to prawidłowe oczyszczenie skóry, bez mydła, za pomocą Oczyszczającego Żelu Myjącego. Następny krok, który przygotuje skórę do wchłonięcia składników aktywnych i usunie wapienny osad z wody to Oczyszczający Tonik VINOPURE. Kolejny etap pielęgnacji to Serum z Kwasem Salicylowym na Niedoskonałości z linii VINOPURE- Naturalna alternatywa dla antybiotyków. Składniki zawarte w Serum: odblokowują i zwężają pory, przeciwdziałają powstawaniu zaskórników oraz działają przeciwtrądzikowo. Aby zminimalizować efekt błyszczenia skóry a zarazem ją nawilżyć, stosuj Fluid Matująco-Nawilżający.

Jako uzupełnienie codziennej pielęgnacji, wypróbuj Maseczkę Oczyszczającą- oczyszczenie porów zaledwie w 5 minut, dzięki połączeniu m.in. zielonej glinki oraz cynku.

Starasz się dbać o ekologię? Chcesz zmienić swój styl życia i zadbać o środowisko również w kwestii wyboru codziennej pielęgnacji? Zadbaj o nawyki i kolejne elementy swojej nowej (eko)codzienności… Wybierz linię VINOPURE CAUDALIE!

